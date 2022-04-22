السبت 23 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

«إضافة الخل والليمون».. نصائح لتناول الفسيخ والرنجة بأمان

فسيخ
فسيخ

أيام قليلة تفصلنا عن الاحتفال بعيد الربيع، ومن المعروف أنه في احتفالات شم النسيم يتناول المصريون الأسماك المملحة في هذا اليوم، ومنها الفسيخ والرنجة، على الرغم من تحذيرات الأطباء من تناول هذا النوع من الأسماك.

في السطور التالية نقدم عدد من النصائح حتى تمر تجربة تناول الفسيخ والرنجة بأمان، بحسب ما ورد في موقع "health":

وضع كمية مناسبة من الخل قبل تناول الفسيخ:

يحب وضع كمية مناسبة من الخل، تتناسب مع كمية الفسيخ التي يمكن تناولها في هذا اليوم، ويجب وضع الخل أو الليمون على الفسيخ قبل مدة كافيه من تناوله، لأن كل من الخل والليمون يعمل على قتل أي بكتيريا ضارة من الممكن أن تكون موجودة داخل الفسيخ أو الرنجة، لذلك يجب أن يتم الح. رص على تواجدهم سواء كنت تقوم بتناول الفسيخ أو الرنجة أو تقوم بتناولها معا.

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تناول الماء بكثرة:

يجب الحرص على تناول كمية كبيرة من الماء ليس فقط بعد تناول الفسيخ والرنجة وإنما من قبلهم بمدة كافية، مع الحرص على تناوله على مدار اليوم، من أجل التخلص من الأملاح الزائدة التي يمكن أن تدخل إلى الجسم عن طريق تناول الفسيخ والرنجة.

تناول المشروبات الدافئة:

تعمل المشروبات الدافئة مثل الشاي الأخضر واليانسون على تهدئة المعدة وحمايتها من السموم التي يمكن أن تكون دخلت إلى المعدة مع تناول الفسيخ والرنجة.

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تجنب تناول الوجبات الدسمة:

في كثير من الأحيان يقوم الأشخاص الذين يرغبون في تناول الفسيخ والرنجة على إضافة ألوان أخرى  من الطعام الدسم على سفرتهم، للاحتفال بهذا اليوم المميز من الطعام، ولكن من المهم أن يتم التوقف عن تناول أي طعام دسم إلى جوار هذه الوجبة، في اليوم الذي تقوم فيه بتناول الفسيخ والرنجة، وحتى يوما أخر، من أجل العمل على تهدئة المعدة ثم العودة إلى الطعام الطبيعي بعد يوم من تناول الفسيخ والرنجة وحتى تمر تجربة تناول الأسماك المملحة بأمان.

لحوم فاسدة مشروبات تناول الأسماك احتفالات شم النسيم عيد الربيع

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وائل لطفي

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