الأحد 02 يناير 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«فسيخ وسمك» يسمم 8 من أسرتين في كفر الشيخ

فسيخ
فسيخ

أصيب 8 أشخاص بتسمم غذائي خلال اليومين الماضيين بسبب تناولهم وجبات فسيخ وأسماك، وعلى الفور تم نقلهم إلى المستشفيات وإجراء الإسعافات الأولية اللازمة لهم.

أصيب 3 أشخاص بتسمم غذائي نتيجة تناول وجبة الفسيخ بمدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، وجرى نقل المصابين عن طريق سيارات الإسعاف إلى مستشفى دسوق العام.

تلقى اللواء أشرف صلاح درويش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، إخطارا من مأمور قسم شرطة دسوق، يفيد بورود إشارة من نقطة شرطة مستشفى دسوق العام، بوصول 3 مصابين بتسمم غذائي، حيث وصل جميع المصابين عن طريق سيارات الإسعاف.

انتقل عدد من القيادات الأمنية لمستشفى دسوق العام، وتبين إصابة سيدة وابنتيها، باشتباه تسمم غذائي عقب تناولهم وجبة غذائية فاسدة عبارة عن سمك فسيخ، داخل منزلهم بحي النجارين.

وتبين أن جميع المصابين من أسرة واحدة مكونة من أم وابنتيها، وهم مروة عبد العزيز الطويل (22 عاما) نورا عبد العزيز الطويل (16 عام) إيمان عبد الله عبد القادر (48 عاماً) وجميعهم من أسرة واحدة، يتلقون العلاج داخل استقبال مستشفى دسوق العام، ويجري عمل الفحوصات والأشعات داخل المستشفى، وحالتهم الصحية مستقرة.

كما أصيب 5 أشخاص من أسرة واحدة بتسمم غذائي، لتناولهم تونة، وتم نقل المصابين، لمستشفى كفر الشيخ العام، لتلقى العلاج اللازم، وهم الآن تحت الملاحظة.

تلقى اللواء أشرف صلاح درويش إخطارا من مأمور قسم أول كفر الشيخ، يفيد بورود إشارة من نقطة شرطة مستشفى كفر الشيخ العام، بوصول 5 مصابين بتسمم غذائي، حيث وصل جميع المصابين عن طريق سيارات الإسعاف.

وتبين من التقرير الطبي إصابة كلا من محمد محمود عبدالله (38 سنة) ابتسام محمد «الأم» (38 سنة) شمس محمد محمود (12سنة) دينا محمد محمود (7 سنوات) أكرم محمد محمود ( 15 سنة) وتم عمل غسيل معدة والحالات بقسم الاستقبال، وهم  تحت الملاحظة.

مستشفى علاج تسمم دسوق كفر الشيخ

رئيس التحرير

وائل لطفي

قراءة فى كف 2022

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