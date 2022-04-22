الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء (إنفوجراف)

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً شمل إنفوجرافات سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء، خلال الفترة من 16 حتى 22 أبريل 2022، والذي تضمن الموافقة على عدد من القرارات، فضلاً عن الاجتماعات واللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ما قام به من أنشطة.

وجاء في التقرير أنه تم إصدار عدد من القرارات، تشمل قرارا بأن تكون الفترة من يوم السبت 30 أبريل 2022، حتى يوم الخميس 5 مايو عام 2022، إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام، وذلك بمناسبة عيد العمال، وعيد الفطر المبارك، وكذلك قرار بأن يكون يوم الإثنين 25 أبريل الجاري، إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام والقطاع الخاص، وذلك بمناسبة عيد شم النسيم، وعيد تحرير سيناء.

كما تضمنت القرارات أيضاً، الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، ونصت التعديلات على أن ينشأ بالبنك المركزي وحدة مستقلة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتتولى الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون، وألزمت التعديلات المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية بتنفيذ الآليات التي تصدرها الوحدة تنفيذاً للاتفاقيات الدولية ذات الصلة بتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، بالإضافة إلى الموافقة على مشروع قرار بشأن اتفاق التمويل بين وزارة النقل، وبنك التصدير والاستيراد الكوري بقيمة 51 مليون و518 ألف يورو، بما يعادل 60 مليوناً و642 ألف دولار، للمساهمة في تمويل مشروع تحديث خط السكة الحديد بالأقصر – السد العالي بطول 224 كم، فضلاً عن الموافقة على مشروع قرار بشأن اتفاق عقد تمويل تعويضي بين الحكومة المصرية، وصندوق النقد العربي، بمبلغ 87.7 مليون دينار عربي حسابي، المعادل لحوالي مبلغ 373 مليون دولار، للمساهمة في تجاوز الآثار السلبية لجائحة كورونا، وتعزيز جهود الحكومة المصرية في هذا الصدد.

وشملت القرارات كذلك، الموافقة على مشروع قرار بشأن تخصيص مساحة 1.43 فدان بمحافظة الأقصر من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، لاستخدامها في إقامة مركز شباب، بالإضافة إلى الموافقة على مشروع قرار بشأن إعادة تخصيص قطعة أرض من المساحات المملوكة للدولة ناحية "نبق" بمحافظة جنوب سيناء بمساحة 2.39 فدان لصالح الهيئة الوطنية للإعلام، لاستخدامها في إقامة محطة ميكرويف، بجانب الموافقة على قيام وزارة التنمية المحلية بالتعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة، لتقديم خدمات المراقبة والرصد والمتابعة لعمليات تقديم خدمات الجمع والنقل والنظافة العامة ومرافق المعالجة، والتخلص من المخلفات البلدية الصلبة بمناطق محافظة القاهرة (الشرقية والغربية والشمالية والجنوبية) لرفع كفاءة منظومة إدارة المخلفات بها.

واستكمالاً للقرارات، أشار التقرير إلى أنه قد تمت الموافقة على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 13/4/2022، بشأن الإسناد أو زيادة أوامر الإسناد للشركات؛ لاستكمال الأعمال للاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها لعدد 62 مشروعاً، بحيث تكون الجهات الطالبة مسئولة عن مناسبة الأسعار، وكذلك الموافقة على حصول الهيئة القومية لسكك حديد مصر، على تمويل تجاري، لإتمام التعاقد مع إحدى الشركات العالمية، لشراء 50 جراراً جديداً، وتحديث 50 جرار هنشل، في إطار خطة الدولة لتطوير الشبكة القومية للسكك الحديدية، فضلاً عن الموافقة على مشروع قرار بالترخيص بإصدار عدد 1500 عملة تذكارية غير متداولة من الفضة فئة الخمسين جنيهاً تحمل تصميما يجسد عملية ترميم طريق الكباش، وكذا قيام مصلحة الخزانة العامة وسك العملة بسك عملة متداولة فئة الواحد جنيه، بمناسبة احتفالية افتتاح الطريق بعد ترميمه.

وعلى صعيد الاجتماعات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أوضح التقرير أنه تم عقد اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، حيث بلغ إجمالي المشروعات في محافظتي سوهاج وقنا 4119 مشروعاً تم وجار الانتهاء منها، يستفيد منها 5.4 مليون مواطن، وذلك بحضور وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، والمالية، والتنمية المحلية، والتجارة والصناعة، ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، بالإضافة إلى عقد اجتماع لمتابعة موقف مشروعات الهيدروجين الأخضر، وعدد من مذكرات التفاهم التي تم توقيعها مع الشركات الأجنبية في هذا الصدد، حيث أكد أن الدولة تسارع الخطى لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في هذا المجال، وذلك بحضور وزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.

وتضمنت الاجتماعات أيضاً، وفقاً لما أبرزه التقرير، اجتماعا لاستعراض عدد من المقترحات الخاصة بنظم الإدارة والتشغيل لمدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور وزيرة الثقافة، ومستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، ومسئولي الجهات المعنية، بالإضافة إلى الاجتماع الخامس للجنة مواجهة تأثير الأزمة العالمية الراهنة على السلع الاستراتيجية، حيث أشار إلى أن الدولة تواصل اتخاذ التدابير الممكنة لتقليل حدة التأثيرات السلبية للأزمة العالمية الراهنة، وذلك بحضور الوزراء المعنيين، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، ورئيس جهاز حماية المستهلك، ورئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية، ومسئولي الجهات المعنية.

كما شملت اجتماعات رئيس مجلس الوزراء، وفقاً للتقرير، اجتماعاً لمتابعة موقف توافر السلع الاستراتيجية ومستلزمات الإنتاج، وذلك بحضور وزراء التموين والتجارة الداخلية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتجارة والصناعة، ووكيل محافظ البنك المركزي، ووكيل محافظ مساعد البنك المركزي، بالإضافة إلى الاجتماع الأسبوعي، حيث تمت مناقشة عدد من الملفات مثل مواجهة تداعيات الأزمة العالمية الراهنة، ووثيقة سياسة ملكية الدولة، فضلاً عن اجتماع اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس والمباني التابعة لها، حيث تمت الموافقة على تقنين أوضاع 239 كنيسة ومبنى تابعاً ليصل العدد الإجمالي إلى 2401 كنيسة ومبنى تابعاً تم تقنينها، وذلك بحضور وزراء العدل، والتنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزير شئون المجالس النيابية، ومسئول ملف تقنين الكنائس

وفي السياق ذاته، أوضح التقرير أنه تم عقد اجتماع لاستعراض تقرير مجموعة العمل المصغرة التي وجه بتشكيلها خلال آخر اجتماع للمجموعة الوزارية الاقتصادية، لوضع استراتيجية تحفيز الاقتصاد المصري، بما تتضمنه من مقترحات لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، بالإضافة إلى عقد اجتماع لبحث عدد من ملفات عمل التعليم العالي والصحة مثل المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار، والموقف التنفيذي للجامعات الأهلية والمرحلة الثانية لإنشاء الجامعات التكنولوجية، وذلك بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الصحة، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وبشأن الأنشطة التي قام بها السيد رئيس مجلس الوزراء، فبحسب التقرير، شملت تفقد المتحف المصري الكبير لمتابعة الموقف التنفيذي لأعماله، ومستجدات تطوير المنطقة المحيطة، حيث أكد أن الدولة مهتمة بسرعة الانتهاء من هذا الصرح العملاق الذي يترقب العالم افتتاحه ليصبح مزاراً جاذباً على خريطة السياحة العالمية، وذلك برفقة وزراء السياحة والآثار، والتنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحافظ الجيزة، والمشرف على مشروع المتحف المصري الكبير، والأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وكذلك تفقد محطة مترو أنفاق المتحف المصري الكبير لتفقد الموقف التنفيذي لأعمال إنشائها، وذلك برفقة وزيري التنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحافظ الجيزة، ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق.

كما تضمنت الأنشطة أيضاً، تفقد محور الفريق كمال عامر الحر بمحافظة الجيزة لمتابعة أعمال تنفيذه، حيث أكد أن هذا المحور بانتهاء أعماله وبدء تشغيله سيسهم في حل العديد من المشاكل المرورية بمدينة الجيزة، والتخفيف من حدة الاختناقات المرورية في عدد من المناطق، حيث إنه يعد أول محور مروري حر يربط بين شمال وجنوب الجيزة، كما شهد سيادته مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين كل من الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وصندوق مصر السيادي، والشركة المصرية لنقل الكهرباء، وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، وتحالف الوقود الأخضر، لإقامة مشروع داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعين السخنة؛ لإنتاج٣٥٠ ألف طن من الوقود الأخضر سنوياً بهدف تموين السفن.

وأضاف التقرير، أن رئيس مجلس الوزراء شهد مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين كل من الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وصندوق مصر السيادي، والشركة المصرية لنقل الكهرباء، وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، وشركة "إيميا باور" الإماراتية، لإقامة مشروع داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس؛ لإنتاج نحو 390 ألف طن من الأمونيا الخضراء سنوياً، بالإضافة إلى إرسال برقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية؛ بمناسبة احتفالات عيد القيامة المجيد، حيث أعرب عن أطيب التمنيات بأن يعيد المولى عز وجل هذه المناسبة على قداسته بموفور الصحة والسداد، وعلى مصر بالمزيد من التقدم والرقي والازدهار.

أما بشأن اللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على مدار الأسبوع، أظهر التقرير، لقاء سيادته مع مؤسس شركة "إعمار" العقارية لبحث فرص التوسع في الاستثمارات بمصر، وذلك بحضور وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ونائب وزير الإسكان لمتابعة المشروعات القومية.