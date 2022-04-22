الجمعة 22 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

دول البلطيق تدعو إلى تواجد أقوى للناتو ولمزيد من العقوبات ضد روسيا

الناتو
الناتو

حث قادة لاتفيا وإستونيا وليتوانيا حلف شمال الأطلسي (ناتو) على تعزيز تواجده على أراضيهم عقب الغزو الروسي لأوكرانيا.  
والدول الأوروبية الثلاث أعضاء بحلف الناتو، وكانوا أيضا جزء من الاتحاد السوفيتي السابق، في الوقت الذي انزعج فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من تغيير هذه الدول توجهاتها.
وقال رئيس وزراء لاتفيا كريجانيس كارينش بعد اجتماع مع نظيرتيه الإستونية والليتوانية كايا كالاس وانجريدا سيمونيت على التوالي: "لا ندعو إلى تواجد دائم للناتو فحسب، ولكن أيضا لنوع جديد من تواجد الناتو".  
وقال إن هذا التواجد الجديد يجب أن يكون مستند إلى فرضية أن الغزو لن يحدث "لأن قدرتنا على الدفاع عن أنفسنا وتحقيق النصر، سوف تكون واضحة من اليوم الأول".
وتحدث رؤساء الوزراء الثلاثة صراحة في لصالح فرض عقوبات أكثر صرامة ضد روسيا بما في ذلك حظر استيراد الغاز والنفط منها.

ناتو روسيا العقوبات ضد روسيا دول البلطيق

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وائل لطفي

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