لو فاتك الترند.. الجمعة العظيمة وصلاة التهجد الأبرز

شهدت الساعات الماضية تصدر شخصيات وأحداث عمليات البحث على محرك البحث «جوجل» ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وتستعرض «الدستور» أبرز الكلمات المتصدرة مواقع البحث خلال الساعات الماضية.

تغير المناخ:

تصدرت كلمات «تغير المناخ» تريند محرك البحث العالمي جوجل بعدما أعلنت مصر عن فوز ميناء 6 أكتوبر الجاف بجائزة «IJ Global»، كأفضل صفقة نقل لعام 2021 عن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتم وصف هذا المناخ بأنه أحد أول المشروعات الصديقة للبيئة المرتبطة بمنظومة النقل المستدام والمدن الخضراء كأحد حلول مواجهة التغير المناخي.

تغير المناخ

صلاة التهجد كم ركعة:

تصدرت كلمات "صلاة التهجد كم ركعة" ترند محرك البحث العالمي جوجل بعدما بدأ حلول أول ليلة من الليالي العشر الأواخر من رمضان، وتساءل المسلمون عن صلاة التهجد وعدد ركعاتها.

صلاة التهجد

مسلسل جزيرة غمام الحلقة 20:

تصدرت كلمات "مسلسل جزيرة غمام الحلقة 20" تريند محرك البحث العالمي جوجل بعدما قدمت حلقة أمس مشهد اعتراف الشيخ عرفات بالسر للعايقة، وأخبرها خلدون الذي يجلس معها في الخيمة، بأنه ينادي عليها باسمها القديم وهو نوارة وأن أهل جزيرة غمام سوف يعرفون الحقيقة، ويعبر عن دهشته مما فعله عرفات، كونه سلوكا مثير للدهشة وغير معتاد منه، فتخبره العايقة بأنه عاشق، فيرد خلدون: يا مرحب يا مرحب بالعاشق ثم يذهبون للحديث معه في الخارج.

مسلسل جزيرة غمام

الجمعة العظيمة:

تصدرت كلمات "الجمعة العظيمة" تريند محرك البحث العالمي جوجل بعدما صادف اليوم، صيام جميع المصريين المسلمين والأقباط، حيث يتزامن اليوم مع حلول الجمعة العظيمة من أسبوع الآلام عند الأقباط، مع شهر رمضان المبارك عند المسلمين، وتعتبر الجمعة العظيمة آخر أيام أسبوع الآلام الذي بدأ بمعجزة سبت لعازر، مرورًا بأحد الشعانين، وأيام البصخة المقدسة، وصولاً لخميس العهد، حتى نهاية المطاف الحزين وهو صلب يسوع المسيح وتعذيبه.

الجمعة العظيمة

الترجي:

تصدر اسم فريق "الترجي" التونسي تريند محرك البحث العالمي جوجل بعد استضافة فريق الترجي التونسي نظيره وفاق سطيف الجزائري في الحادية عشرة مساء اليوم الجمعة، على الملعب الأولمبي حمادي العقربي ضمن منافسات إياب ربع نهائي دوري أبطال افريقيا وتذاع المباراة على قناة beIN Sports 1 HD.

فريق الترجي

خطبة عن العشر الأواخر من رمضان:

تصدرت كلمات "خطبة عن العشر الاواخر من رمضان" تريند محرك البحث العالمي جوجل بعدما حددت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة اليوم الموافق 22 أبريل، الحادي والعشرين من رمضان، ليكون تحت عنوان "العشر الأواخر وفقه الأولويات في واقعنا المعاصر"، وشددت وزارة الأوقاف على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصا أو مضمونا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة على عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

خطبة رمضان

شريف سلامة:

تصدرت اسم الفنان "شريف سلامة" التونسي ترند محرك البحث العالمي جوجل بعدما شهدت أحداث الحلقة العشرون من مسلسل فاتن أمل حربي، العديد من الأحداث التي طرحت تساؤلات أمام الجمهور وهل سقوط ابنة شريف سلامة ونيللى كريم ودخولها المستشفى بسبب اشتباه في إصابتها بورم في المخ، سيكون سبباً في انصلاح شريف سلامة والاهتمام بابنتيه وعدم خوض المعارك مع طليقته نيللي كريم.

أشرف بن شرقي:

تصدر اسم اللاعب "أشرف بن شرقي" ترند محرك البحث العالمي جوجل بعدما رفض مدرب نادي الزمالك البرتغالي فيريرا، مطالب مجلس الإدارة بتجميد اللاعب أشرف بن شرقي، لعب الفريق، الذي رفض تجديد عقده مع القلعة البيضاء، بعد أن أعلن رغبته في الرحيل عن الفريق.

أشرف بن شرقي

الاختيار 3 الحلقة 20:

تصدرت كلمات "الاختيار 3 الحلقة 20" ترند محرك البحث العالمي جوجل بعدما شهدت الحلقة مساء أمس وتحمل اسم "قبائل سيناء" بحديث بين المستشار سعيد وابنه ضابط المخابرات العامة مروان العدوى، حول ما حدث من اعتراض وزير المالية على مشروع قانون الصكوك، وغضب الإخوان وعرض المشروع على شيخ الأزهر، ويتوقع سعيد أن الأزهر لن يوافق على مشروعهم.

مسلسلات رمضان 2022 مصر:

تصدرت كلمات "مسلسلات رمضان 2022 مصر" ترند محرك البحث العالمي جوجل بعدما شهدت الحلقات الـ20 من مسلسلات رمضان، أحداث مثيرة متعددة، ففي مسلسل الاختيار 3، بحث وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي الأول معالجة مشكلات الدولة من جذورها، وذلك في لقائه مع أحد قادة القوات المسلحة، الذي أخبره أنه على اتصال دائم مع أحمد عبدالعاطي مدير مكتب محمد مرسي لتسليمه تقديرات الموقف بشكل شخصي.