الانتهاء من قبول مقترح المشروعات الانتخابية للمنظمات النقابية العمالية اليوم

تنتهي وزارة القوى العاملة، اليوم الجمعة، من قبول مقترح المشروعات الانتخابية للمنظمات النقابية العمالية، وفقا للقرار الذي أصدره وزير القوى العاملة محمد سعفان بأن تلتزم المنظمات النقابية العمالية بموافاة مديريات القوى العاملة الواقع في دائرتها مركزها الرئيسي بالمشروع الانتخابي المقترح، لإجراء العملية الانتخابية لمجالس إدارتها.

ويلتزم الممثل القانوني للمنظمة النقابية أو من يفوضه أن يقدم المشروع الانتخابي متضمنا بيان عدد أعضاء الجمعية العمومية ممن لهم حق الانتخاب، بالإضافة إلي بيان بعدد صناديق الاقتراع والمقرات الانتخابية المقترحة (بالمركز الرئيسي والفروع) وعناوينها، فضلاً عن بيان النظام الانتخابي وفقاً للائحة النظام الأساسى للمنظمة النقابية إن وجد، وبيان التمثيل النسبي النوعي أو الجغرافي إن وجد، وعدد الأعضاء لكل فرع، أو منطقة، أو قطاع ، وكشوف بأسماء الناخبين، وهي عبارة عن جميع أعضاء الجمعية العمومية ممن لهم حق الانتخاب.

كما يقدم كشوف بأسماء الناخبين لكل مقر انتخابي مرقمة ومسلسله، وترشيح (اثنين) من أعضاء الجمعية العمومية لعضوية اللجنة الفرعية المشرفة على الانتخاب في كل مقر انتخابي، على أن يكونوا من غير المترشحين.

ونص القرار على أن يقدم المشروع الانتخابي من ثلاث نسخ ورقية معتمدة من المنظمة النقابية وممهورة بخاتمه، وخاتم الإدارة المختصة بالمنشأة إن وجدت، ونسخة إلكترونية على أسطوانة مدمجة إلى مديرية القوى العاملة المختصة، وعلى المديرية أن تحرر محضراً بإيداع تلك الأوراق وتسلم المودع صورة طبق الأصل منه.

ويجري الاستعداد لإجراء الانتخابات العمالية دورة 2022- 2026، خلال منتصف العام الجاري، وأوضح مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أنَّ الاتحاد العام ونقاباته العامة ولجانه النقابية مستعدون للعملية الانتخابية، طبقًا للائحة والقانون المنظم لها تنسيقا مع الجهة الإدارية المشرفة على الانتخابات والمتمثلة في وزارة القوى العاملة.