«الصحة»: انخفاض المنحنى الوبائى لكورونا بعد تجاوز نسب التطعيم 55%

أعلنت وزارة الصحة والسكان تفاصيل جديدة بشأن الوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد، بعد تجاوز نسب التطعيم الجديدة باللقاحات في مصر 55%، موضحة استمرار انخفاض المنحنى الوبائي للحالات المصابة والمشتبه في إصابتها.

وكشفت وزارة الصحة والسكان عن منح التراخيص الطارئة لـ9 لقاحات حتى الآن، مشيرة إلى أنه يوجد كميات منها في مراكز التطعيمات وتصرف مجاناً للمواطنين والأجانب.

عدد الإصابات والمتعافين من كورونا فى مصر

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن جميع متحورات فيروس كرورنا تتجه نحو الأضعف، مؤكداً أن جميع بروتوكولات كورونا العلاجية متوفرة في مستشفيات العزل.

وأكد أن عدد الحاصلين على الجرعة الأولى من اللقاحات بلغ 44 مليونا و649 ألفا و412 مواطنا، بينما بلغ عدد المحصنين بالكامل 33 مليونا و820 ألفا و506 مواطنين، كما لفت إلى الوصول لـ54.8% من المستهدفين بالتطعيم ممن هم أكبر من الـ18 عاماً و48% لمن هم أكبر من الـ12 عاماً.

وأفاد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان بأن متوسط عدد الإصابات اليومي بفيروس كورونا المستجد يصل إلى 124 ضمن إجراءات الترصد والفحوصات اللازمة التي تجريها وزارة الصحة يومياً.

وأوضح أن متوسط عدد المتعافين اليومي ارتفع بنسبة كبيرة بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية.