وزير التعليم يكشف حقيقة إلغاء «الأوبن بوك» بامتحانات الثانوية

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه لم يتم إلغاء امتحانات "الأوبن بوك" كما يتردد، وتابع هو مصطلح أجنبي تكمن فلسفته في وجود مصادر مع الطلاب تغنيهم عن الحفظ وهذا يتحقق بوسائل متنوعة من ضمنها ما يسمى "كراسة المفاهيم".

وأكد “شوقي”، خلال منشور له عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إنها مصدر ثري للمعلومات أيضا بديل عن الوسائل الأخرى، واختتم قائلا: “انتظروا الشرح الوافي قريبا”.

وكان قد أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل اختبارات نهاية العام الدراسي 2022/2021 بالنسبة للطلاب المصريين بالخارج وطلاب STEM والطلاب المكفوفين وطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي وطلاب الثانوية العامة ٢٠٢٢ وضوابطها.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن جميع الأسئلة للمرحلة الثانوية ستكون وفقا لنظام التقييم الجديد والذي بدأ من 2018، والتي تعمل على قياس الفهم ونواتج التعلم وليس الحفظ والتلقين.