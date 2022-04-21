الاختيار 3 الحلقة 20.. عصام سلطان «الوسطي» الذي جاور الإخوان في قضايا الإرهاب

واصل مسلسل «الاختيار 3» توثيق حالة الأزمة والصراع التي عانت منها البلاد على مدار عام من حكم الجماعة الإرهابية، الأمر الذي أثار حالة من الغضب الشعبي وصولًا إلى ثورة 30 يونيو 2013.

وتناولت الحلقة 20 من مسلسل الاختيار 3 اسم القيادي بحزب "الوسط" عصام سلطان وخلال السطور القادمة نستعرض عدد من القضايا التي تورط فيها مع جماعة الإخوان الإرهابية مثل قضية فض اعتصام رابعة.

تعود تفاصيل قضية فض اعتصام رابعة عندما أحالت النيابة العامة المتهمين لمحكمة الجنايات، لأنهم في غضون الفترة من 21 يونيو 2013 حتى 14 أغسطس 2013 بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بمحافظة القاهرة دبروا تجمهرا مؤلفا من أكثر من خمسة أشخاص بمحيط ميدان رابعة العدوية شأنه أن يجعل السلم والأمن العام في خطر كان الغرض منه الترويع والتخويف وإلقاء الرعب بين الناس وتعريض حياتهم وحرياتهم وأمنهم للخطر وارتكاب جرائم الاعتداء على أشخاص وأموال المواطنين في محيط تجمهرهم أو يخترقه من المعارضين لانتمائهم السياسي وأفكارهم ومعتقداتهم ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والتخريب والإتلاف العمدي للمباني والأملاك العامة واحتلالها بالقوة وقطع الطرق وتعمد تعطيل سير وسائل النقل البرية وتعريض سلامتها للخطر وتقييد حركة المواطنين وحرمانهم من العيش بحرية.

ومن أبرز المتهمين في القضية محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان والقيادات بالجماعة عصام العريان، عصام ماجد، عبدالرحمن البر، صفوت حجازي، محمد البلتاجي، أسامة ياسين، عصام سلطان، باسم عودة، وجدي غنيم، وأسامة نجل محمد مرسي وآخرون.

كان الأمن قد ألقي القبض على عصام سلطان بتاريخ ٢٩ يوليو ٢٠١٣ في قضيتي إهانة محكمة جنايات القاهرة وإهانة حرس محكمة شمال الجيزة ومنذ ذلك التاريخ تم حبسه احتياطيا على ذمة القضية رقم ١٤٦٨٨لسنة ٢٠١٣ إداري مدينة نصر أول.

وتم تجديد حبسه خلال الفترة من ٢٩ يوليو ٢٠١٣، إلى ١٤ أكتوبر ٢٠١٤، وصدر ضده حكما بتهمة إهانة المحكمة بتاريخ ١٤ أكتوبر ٢٠١٣ بحبسه سنة، ثم حكم عليه بتاريخ ١٣ ديسمبر ٢٠١٤ في القضية المعروفة بإهانة حرس محكمة شمال القاهرة بحبسه سنة مع الشغل".

ونفذ عقوبة حبسه في القضية إهانة المحكمة حتى ١٤ أكتوبر ٢٠١٥، ثم يبدأ بعدها تنفيذ العقوبة عن الحكم الصادر في قضية إهانة حرس محكمة شمال الجيزة حتى ١٤ أكتوبر ٢٠١٦ وتم معاقبته مره أخري في قضية فض اعتصام رابعة.

مسلسل «الاختيار 3» دراما فريدة من نوعها تتناول فترة عصيبة عاشها المصريون في ظل زمن جماعة الإخوان الإرهابية تحت قيادة الرئيس محمد مرسي.

ويعرض المسلسل وثائق ومقاطع فيديو حقيقية تكشف الوضع المأساوي الذي عاشته مصر في هذه الفترة، وسط سياق درامي يتضمن تسلسل الأحداث منذ تولي الجماعة الحكم حتى الرحيل بثورة في جميع شوارع مصر 30 يونيو 2013.

وتناولت الحلقة السابقة من مسلسل الاختيار 3 أحداث مظاهرات المصريين أمام مكتب الإرشاد، واستخدام أعضاء الجماعة الإرهابية العنف في مواجهتها.

وتضمنت الحلقة الـ 19 تسريبا جديدا لنائب مرشد الإرهابية خيرت الشاطر، وفيه يضع خطة شيطانية لحكم مصر.

أسماء أبطال مسلسل الاختيار 3 حسب الظهور:

ياسر جلال: الفريق عبدالفتاح السيسي

صبري فواز: الرئيس المعزول محمد مرسي

كريم عبدالعزيز: زكريا يونس ضابط الأمن الوطني

أحمد عز: مروان العدوي ضابط مخابرات

أحمد السقا: مصطفى خليفة ضابط مخابرات حربية

خالد الصاوي: خيرت الشاطر

عبدالعزيز مخيون: محمد بديع مرشد جماعة الإخوان الإرهابية

بيومي فؤاد: سعد الكتاتني

مواعيد عرض مسلسل الاختيار 3 على قنوات ON

يعرض مسلسل الاختيار على قناة ON E فى تمام الساعة 9:30 مساء

مواعيد الإعادة على قناة ON E

يعاد مسلسل الاختيار 3 فى هذه الأوقات

مواعيد عرض مسلسل الاختيار 3 على قناة ON Drama

يعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء

مواعيد إعادة مسلسل الاختيار 3 على قناة ON Drama

الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء