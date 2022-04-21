الخميس 21 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الأردن والبرلمان العربى يطالبان بوقف الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة

عبد الكريم الدغمي
عبد الكريم الدغمي

بحث رئيس مجلس النواب الأردنى عبدالكريم الدغمي، مع رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، تداعيات الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى المبارك .

وأشارا إلى أهمية العمل العربي المشترك بهذا الشأن وصولاً لحلول تكفل للشعب الفلسطيني قيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، ودعوة المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته واتخاذ موقف حاسم لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة بحق الشعب الفلسطيني.
وذكرت وكالة الأنباء الأردنية أن الجانبين توافقا خلال اتصال هاتفي مساء اليوم الخميس، على اطلاع البرلمان العربي الذي سيعقد اجتماعاً خاصاً لهذه الغاية، في مقر الأمانة العامة للبرلمان العربي بالعاصمة المصرية القاهرة السبت المقبل، على تطورات الأوضاع في فلسطين.
وأكد الجانبان أهمية إدانة هذا العدوان الغاشم الذي طال المقدسات الإسلامية في القدس، مثلما أكد الدغمي على أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس ودورها في الحفاظ على هوية المدينة المقدسة من عديد الممارسات والانتهاكات الاسرائيلية.
وجدد الدامى تأكيد إدانة مجلس النواب الأردنى وبأشد العبارات، لاعتداءات سلطات الاحتلال الإسرائيلي في المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف، وعلى المصلين الآمنين فيه، ودعمه كافة الجهود والمبادرات الإقليمية والدولية المبذولة لصالح القضية الفلسطينية، موضحاً أن الانتهاكات التي يمارسها هذا الكيان بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية وتدنيس المسجد الاقصى والتعدي على المصلين، تشكل انتهاكاً صارخاً لحرمة المسجد الاقصى في شهر رمضان المبارك، واستفزازاً لمشاعر الملايين من المسلمين.
كما أكد الجانبان على مخرجات الاجتماع الطارئ للجنة الوزارية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسيات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة التي انعقدت اليوم الخميس، برئاسة الأردن لبحث التصعيد الإسرائيلي الخطير في المسجد الأقصى المبارك – الحرم القدسي الشريف في القدس.

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