مطالبات بطباعة سيناريو جزيرة غمام: «رسائل الشيخ عرفات شعر»

أثار مسلسل جزيرة غمام ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي منذ عرض أولى حلقاته مع بداية شهر رمضان الجاري، وخاصة شخصية الشيخ عرفات التي يجسدها الفنان أحمد أمين في ظل الحوار الذي كتبه السيناريست عبد الرحيم كمال بشكل صوفي وبروحانية كبيرة، ولهذا طالب الكاتب الصحفي محمد العسيري عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” دور النشر بطباعة سيناريو مسلسل جزيرة غمام في طبعات شعبية ليكون متاحا للقراءة، قائلا: “رسائل الشيخ عرفات شعر”.

وأيد الكثير رأي العسيري بنشر سيناريو جزيرة غمام، ومنهم الناقد الفني والأدبي محمود عبد الشكور والذي قال متضامنا مع العسيري: “أضم صوتي إلى صوتك صديقي العزيز، هذه الكتابة قطعة من الفن والجمال”.

يذكر أن مسلسل جزيرة غمام تدور أحداثه عام 1914، ويناقش ظاهرة تحولات جزيرة غمام بمدينة القصير التابعة لمحافظة البحر الأحمر، ولكن المسلسل يناقش فكرة الخير والشر وكيف أن الدين منبعه واحد لكن الرؤى اختلفت ووظفت كل رؤية الدين حسب رؤيتها، فبالرغم من أن يسري ومحارب وعرفات هم مريدون تلقنوا تعاليم الدين من الشيخ مدين ولكن كل منهم انصرف ليعمل بالدين بحسب رؤيته، وأصبح محارب المتطرف الذي فهم على أن الدين هو الحكم والشدة بكل السبل المتاحة، ويسري الذي استغل الدين ليبرر كل شئ بحسب وعيه ورؤيته، وعرفات المتسامح والذي عرف ان الدين هو المعاملة والحب.

وهناك شخصية الشيطان التي يجسدها خلدون"طارق لطفي" تعاونه العايقة "مي عز الدين"، وحاكم الجزيرة "رياض الخولي"، والبطلان مساعده" محمود البزاوي".

وكما هي عادته يسوق عبد الرحيم كمال المسلسل ليضخ فيه الكثير من الروحانيات والتي لاقت قبولا شديدا عند المشاهدين.

يذكر أن مسلسل جزيرة غمام إخراج: حسين المنباوي، تأليف: عبد الرحيم كمال، إنتاج: سينرجي للإنتاج الفني (تامر مرسي)، مدير التصوير: إسلام عبد السميع، مونتاج: رحيب العويلي، موسيقى تصويرية: شادي مؤنس.

ومن الفنانين مي عز الدين: (العايقة)، طارق لطفي: (خلدون)، فتحي عبد الوهاب: (محارب)، أحمد أمين: (عرفات)، محمد جمعة: (يسري)، وفاء عامر: (المعلمة هلالة)، رياض الخولي: (العجمي)، محمود البزاوي: (بطلان)، هبة عبد الغني: (حسنة)، عبد العزيز مخيون: (الشيخ مدين)، ميار الغيطي: (درة)، هاجر الشرنوبي: (إقبال)، عبد الرحمن القليوبي: (قدري البطلان)، إسلام حافظ: (ماضي الصياد).