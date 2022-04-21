مع اقتراب موعد الامتحانات.. نظام غذائي صحي لطلاب الثانوية العامة

يعاني طلاب الثانوية العامة هذه الفترة من القلق والتوتر نتيجة لاقتراب مواعيد الامتحانات الخاصة بهم، وخوفهم المستمر من نتائج هذه الامتحانات، التي تؤثر بشكل مباشر على مستقبلهم، ويؤثر ذلك بالطبع على قدرتهم على التركيز، لذلك من المهم أن يحصل هؤلاء الطلاب جميعا على قدر كافي من الطعام الغني بالفتامينات التي تساعدهم على مزيد من التركيز وتحصيل أكبر قدر ممكن من المعلومات.

في السطور التالية نشير إلى عدد من النصائح التي يمكن من خلالها مساعدة طلاب الثانوية العامة في الحصول على نظام غذائي صحي، وهذا بحسب ما ورد في موقع "health ":

شرب الماء على مدار اليوم:

في مقدمة جميع أنواع الأنظمة الغذائية التي يمكن أن يعتمد عليها طالب الثانوية العامة، هناك دائما قاسم مشترك وهو الاهتمام الكبير بشرب الماء، على مدار اليوم، بحيث لا يجب أن تقل كمية الماء التي يتناولها الطالب خلال اليوم عن ثماني أكواب من الماء، ويمكن أن تصل إلى أكثر من ذلك.

تناول طعام صحي في المنزل:

نظرا لانشغال طلاب الثانوية بالمذاكرة والتوجه إلى مراكز الدروس الخصوصية على مدار اليوم، فيمكن أن يؤدي ذلك إلى تناول وجبات الطعام الأساسية خارح المنزل، وهذا الطعام لا يمنح الطالب الفوائد الغذائية التي يحتاجها ولذلك من المهم أن يحرص الطالب على تناول الطعام داخل المنزل، فإن هذا يساهم بشكل كبير في تحسين الصحة العامة، للطالب، كما يساهم في زيادة التركيز.

الحرص على تناول طعام غني بالبروتينات:

يجب أن يحرص الطالب على تناول الطعام الصحي الغني بالدهون الصحية، والدهون المشبعة والغني بالفيتامينات والبروتينات والكربوهيدرات.

الحرص على تناول البقوليات:

لا شك أن تناول اللحوم بأنواعها الحمراء والبيضاء مهم لطالب الثانوية العامة في هذه المرحلة الهامة في حياته، ولكن من المهم أيضا تناول البقوليات، لأن الطلاب في هذا السن وفي هذه المرحلة الهامة في حياتهم، لذلك من المهم تناول البقوليات التي تحتوي على كميات كبيرة من الفيتامينات مثل الفيتامينات التي توجد في اللحوم، ويجب أيضا الحرص على تناول الخضروات بأنواعها المختلفة.