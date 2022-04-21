الخميس 21 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

التخطيط اليوم: تدريب شباب من أجل التنمية ومفاجأة عن تعيينات الأوقاف

وزارة التخطيط والتنمية
وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية

شهدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والجهات التابعة لها، الخميس، نشاطًا مكثفًا تستعرضه «الدستور» في السطور التالية:

عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم التدريبي الأول للشباب المشاركين في مبادرة “شباب من أجل التنمية” التي أطلقتها الوزارة بالشراكة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي (المجلس الأعلى للجامعات)، وأكدت الدكتورة هالة السعيد، أن مبادرة "شباب من أجل التنمية" مبادرة شبابية تهدف إلى توفير وتهيئة مجالات لإشراك الشباب في قضايا الشأن العام وفتح قنوات تواصل مستمرة معهم، ورفع وعي الشباب الجامعي بمبادئ وأهداف التنمية البشرية.

https://www.dostor.org/4064427

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الخميس، بياناً صحفياً بمناسبة اليوم العالمي للكتاب والذي أقرته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة ( اليونسكو) في الثالث والعشرون من شهر أبريل من كل عام، حيث تقام احتفالات في جميع أرجاء العالم تبرز القوة السحرية للكتب بوصفها حلقة وصل بين الماضى والمستقبل وجسراً يربط بين الأجيال وعبر الثقافات ويعتبر الكتاب أداة قيمة لتبادل المعارف والتفاهم والانفتاح على الآخرين والعالم وتتكاتف دور النشر والمكتبات والمعاهد الثقافية وروابط المؤلفين فى مختلف انحاء العالم للترويج للقراءة وصناعة النشر.

https://www.dostor.org/4064802

شارك الاتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة، يمثله أمل محمد أمين المستشار الإعلامي للاتحاد في ندوة "الملكية الفكرية الوقود الذي يشعل نار الإبداع" نظمتها الأهرام الاقتصادي برئاسة شريف عبد الباقي وتحدث فيها الدكتور طلال أبوغزالة وأدار الحوار الدكتور محمد حجازي خبير حماية الملكية الفكرية.

https://www.dostor.org/4064961

وقال الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إن الجهاز أعلن على بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز خلال شهر يناير الماضي، عن طلب التعاقد مع 1000 إمام وخطيب ومدرس و1000 عامل، للعمل بالمساجد التابعة لوزارة الأوقاف على مستوى الجمهورية.

https://www.dostor.org/4064464

التخطيط الدكتورة هالة السعيد مبادرة شباب من أجل التنمية الاحصاء تعيينات

رئيس التحرير

وائل لطفي

تاريخ المؤامرة على الوطن العربى على الشاشة

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