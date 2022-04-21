«زراعة الشيوخ»: بدء حصاد «قمح توشكى» تتويج لجهود الدولة عبر سنوات

قال المهندس عبد السلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، إن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بدء موسم حصاد القمح بمنطقة توشكى، هو تتويج لجهود الدولة عبر السنوات الماضية لإعادة إحياء المشروع لينضم إلى سلسلة المشروعات القومية العملاقة التي تقوم بها الدولة في قطاع الاستصلاح الزراعي.

وأضاف «الجبلي» في تصريحات له: «نجاح الدولة في إضافة نحو 4 مليون فدان للرقعة الزراعة عبر المشروعات القومية سواء في مشروع الدلتا الجديدة أو المليون ونصف فدان أو توشكى والعوينات وغيرها، ويعد إنجازا غير مسبوق لاسيما وأنه تم في ٧ سنوات فقط، وجاء في وقت كانت الرقعة الزراعية القديمة تعاني من ما تم عليها من تعديات خلال الفترة الماضية».

وتابع رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ: «نجاح الدولة في التنمية الزراعية يتميز بأنه يمثل نجاحا في باقي القطاعات الاقتصادية، نظرا لأن التوسع في القطاع الزراعي يعد أساس التنمية في البلاد، حيث يوفر الغذاء للمصريين ويوفر فرص العمل كما يزيد من حجم الصادرات، وكذلك تقوم عليه صناعات عديدة تساعد على نمو ذلك القطاع المرتبط أيضا بتنمية القطاع التجاري بالبلاد».

وأشار المهندس عبد السلام الجبلي إلى أهمية ما تم إعلانه اليوم بشأن استهداف زراعة نحو 530 ألف فدان، قمح العام المقبل بمنطقة توشكى والعوينات والفرافرة وعين دله ضمن المرحلة الثانية والثالثة من مشروع توشكى ليصبح الإجمالي 750 ألف فدان بمتوسط إنتاج مليوني طن، موضحا أن ذلك يؤكد جهود الدولة في التوسع في زراعة القمح وتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك بالقمح في ظل التحديات التي تواجهها الدولة بسبب الأزمة العالمية.