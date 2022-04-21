ليبيا: المنفي يلتقي محافظ المصرف المركزي

التقى رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، ونائبي المجلس، عبدالله اللافي، وموسى الكوني، صباح اليوم الخميس، محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، لمتابعة الأوضاع المالية والاقتصادية في ليبيا، والخطوات المتخذة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

وأكد الرئيس المجلس الليبي، ونائبي المجلس، استمرار دعم المجلس الرئاسي للجهود التي تهدف إلى توحيد المؤسسة النقدية في كل مراحلها، مشددين على ضرورة الاستمرار في صرف مرتبات موظفي القطاع العام بانتظام، والتنسيق مع وزارة المالية فيما اتخذته من إجراءات، بشأن متابعة مقترح الجدول الموحد للمرتبات، حتى يساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية بين موظفي الدولة.

وفي وقتٍ سابق، أعلن الناطق باسم الحكومة الليبية، الدكتور عثمان عبدالجليل، انعقاد الاجتماع الأول لمجلس الوزراء الليبي في مدينة سبها، الخميس، لمناقشة عدة بنود أهمها البرنامج الحكومي وإعداد مشروع الميزانية العامة للدولة.

وقال عبد الجليل، في بيانٍ، إن الاجتماع يأتي قبيل مباشرة الحكومة عملها برئاسة فتحي باشاغا، من مقرها بالعاصمة طرابلس، مجددًا التزامه الحكومة بانتهاج الخيار السلمي لاستلام مهامها وفقًا للقانون.