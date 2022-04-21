محافظ بورسعيد: صرف حافز لموردي القمح 65 جنيها لأردب

قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، إنه سيجرى صرف حافز لموردي القمح المحلي بقيمة 65 جنيها لكل أردب، منهم 15 جنيها حافز تسويق ونقل، على أن يضاف إلى أسعار التوريد المحددة.

وأشار المحافظ خلال لقاءه مزارعي القمح بمنطقة سهل الطينة شرق بورسعيد، إلى أن تلك الخطوة لتشجيع المزارعين على توريد أكبر كمية ممكنة، مما يعكس اهتمام الدولة بالفلاح المصري عبر دعمه وخدمته، وكذلك حرصها على تأمين السلع الأساسية للمواطنين خاصة رغيف الخبز.

وخلال لقائه مع أصحاب الحقول الزراعية أشاد المحافظ بالجهود الكبيرة التي قام بها المزارعين ونجاحهم في تحويل الأراضي لواحدة من أجود الأراضي وتنتج مختلف المحاصيل الزراعية.