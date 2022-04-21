الخميس 21 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

تعاون بين «الاتصالات» و«البريد» ومجمع الإصدارات بشأن كارت المواطن الموحد

بروتوكول تعاون بين
بروتوكول تعاون بين وزارة الاتصالات ومجمع الإصدارات المؤمنة

وقع المهندس خالد العطار، نائب وزير الاتصالات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة، والدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، والدكتور خالد صلاح، الرئيس التنفيذي لمجمع الإصدارات المؤمنة والذكية بروتوكول تعاون بشأن إصدار كارت المواطن الموحد.

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وقال المهندس خالد العطار، نائب وزير الاتصالات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة، إن توقيع هذا البروتوكول يؤكد على حرص الحكومة على بناء اقتصاد رقمي آمن وميسر يخدم جميع المواطنين بما يضمن تسهيل حصول المواطنين على الخدمات الحكومية، مشيرا إلى أن كارت المواطن الموحد يمثل جزء كبير من الحوكمة وأصبح ضرورة حتمية، حيث أنه يمكن جميع المواطنين من سداد كافة المدفوعات الحكومية وغير الحكومية بكل سهولة ويسر بما يساهم في تحقيق الشمول المالي والتحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على أوراق النقد.

ومن جهته، قال الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، إن هيئة البريد اصبحت واجهة المواطن في الحصول على الخدمات بالاعتماد على الانتشار الواسع لمكاتب البريد والارتباط الوثيق بين المواطن المصري وهيئة البريد، مشيرا إلى أن هذا البروتوكول يمثل خطوة جديدة في تطبيق تحول رقمي حقيقي في مصر، موضحا أن الهيئة توحد كافة جهودها لإنجاح هذا المشروع الضخم بالتعاون مع مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية والبنك المركزي المصري والجهات الرقابية لإنتاج كارت يخدم جميع المواطنين بشكل حقيقي.

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وأضاف الدكتور شريف فاروق، أن دور الهيئة القومية للبريد يتمثل في تقديم خدمات إصدار وإدارة دورة حياة الكارت إلي جانب خدمات ادارة شبكة نقاط البيع وإدارة دورة حياة التطبيقات الخاصة بنقاط البيع المتاحة على الكارت بالإضافة إلى إدارة المعاملات الخاصة باستخدامات الكارت وخدمات الدفع الغير نقدي وخدمات تسليم الكارت للمواطنين وخدمات الدعم للمواطنين عبر الكول سنتر 16789.

ومن جهته، أعرب الدكتور خالد صلاح، الرئيس التنفيذي لمجمع الإصدارات المؤمنة والذكية، عن سعادته بمشاركة مجمع الاصدارات المؤمنة والذكية في إنتاج كارت يخدم المواطنين بشكل حقيقي، مشيرا إلى أن هذا المشروع الضخم يمثل نقلة نوعية في تطبيق الشمول المالي والتحول الرقمي في مصر.

خالد العطار نائب وزير الاتصالات شريف فاروق خالد صلاح مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية بروتوكول تعاون كارت المواطن الموحد

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وائل لطفي

جماعة المختلين وطنيًا!

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