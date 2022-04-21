طريقة عمل البيتي فور بالسمنة في المنزل.. يطبق البيتي فور كطبق فرنسي لذيذ ومثالية للاستخدام في حفلات الزفاف أو لوجبات الفطور المتأخرة وفي أوقات العيد.

طريقة عمل البيتي فور بالسمنة في المنزل

المكونات

2 كوب دقيق

1 رشة صغيرة ملح

1 كوب سمنة

1/2 كوب سكر ناعم بودرة

1 حبة كبيرة بيض

1 ملعقة صغيرة فانيليا سائلة

3 ملعقة كبيرة بودرة الكاكاو السادة

1 ملعقة كبيرة ماء الزهر

للتزيين

شوكولاتة مذابة وتشكيلة مكسرات

طريقة عمل البيتي فور بالسمنة

سخني الفرن إلى درجة حرارة ١٨٠م، ثبتي الرف الشبكي الذي يقع في منتصف القرن.

استخدمي صواني قصيرة الحافة.

في طبق عميق ضعي الدقيق والملح، وقلبي جيدا لتختلط المواد.

في وعاء الخلاط ضعي السمنة والسكر، وباستخدام المضرب الشبكي، شغلي على سرعة متوسطة إلى أن يصبح الخليط كريمي وهش القوام.



أضيفي البيض والفانيليا، شغلي على سرعة متوسطة حتي تختفي البيضة، ثم اضيفي ماء الزهر

أضيفي خليط الدقيق، ثبتي مضرب التقليب، شغلي على سرعة متوسطة لتختلط المواد وتتكون عجينة لينة.

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ضعي نصف مقدار العجينة في كيس تزيين مثبت به قمع مزخرف.

اضغطي على الكيس فوق الصينية لتنزل قطعة بيتي فور مزخرفة، اكملي تشكيل بقية البيتي فور مع ترك مسافة ١ سنتيمتر بين القطع.

اضيفي مقدار الكاكاو على بقية العجينة، قلبي لتختلط ويصبح لديك عجينة بيتي فور بالشوكولاتة.

شكلي قطع بيتي فور بطعم الشوكولاتة وضعيها متباعدة في الصواني، ضعي قطعة بيتي فور بيضاء مع بيتي فور الشوكولاتة كي تعرفي وقت نضج البيتي فور.



اخبزي البيتي فور لمدة ١٠ دقائق إلى أن يصبح القاع ذهبي اللون

ضعي البيتي فور على شبك معدني ليبرد تماما.

زيني قطع البيتي فور بالشوكولاتة المذابة والمكسرات.

يطلق على البيتي فور بسكويت الزبدة لأنها عبارة عن كعكة زبدة محشوة الشوكولاتة بالزبدة مغموسة بالزبدة، إنها غنية، تذوب في فمك.

البيتي فور من الحلوى المحببة لدى الكبار والصغار ويمكنك الحصول عليه باكثر من طريقة في المنزل، لأن تكلفته عالية نسبيا إذا قررت شرائه من الخارج.

لكن ببعض المكونات البسيطة الموجودة في المنزل يمكنك صنع كميات وفيرة بنفس الطعم المذهل.