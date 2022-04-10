حلوى رمضان.. رغم ارتفاع سعرها لا غنى عنها على موائد المصريين (فيديو)

لا يمكن تصور شهر رمضان المبارك في مصر دون وجود الحلوى المميزة التي يقبل عليها المواطنين وترافق الأجيال ويورثوها ويتوارثوها على مر الزمان، فبرغم ما تشهده هذا العام من ارتفاع في الأسعار عن العام الماضي الأ أن الإقبال على المحلات المتخصصة في بيعها لم يتأثر منذ اليوم الأول من رمضان.

يقول سيد محمود أحد بائعي الكنافة بمنطقة شبرا الخيمة، إن العام الحالي يشهد متنفسا عن العامين الماضيين حيث إن المواطنين متعطشين للشعور بالأجواء الرمضانية بعد أن حرموا منها خلال العامين الماضيين بسبب ما فرضته عليهم الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا حيث يشهد الموسم الحالي إقبالا ملحوظاً منذ اليوم الأول لشراء الكنافة والقطايف.

وأشارت محمود إلى ارتفاع أسعار الكنافة والقطايف هذا العام بمعدل 5 جنيهات في الكيلو بسبب رفع سعر الخامات مناشدا الجهات المختصة بمراقبة وضبط الأسعار، مشيراً إلى أن السبب في ذلك التجار الذين يستغلون المواقف بشكل مؤسف والمتضرر من وراء ذلك هو المستهلك.

وعن الأسعار هذا العام يقول إن سعر كيلو الكنافة الشعر يتراوح بين 23 و26 جنيها، أما سعر كيلو الكنافة بالكريمة يصل إلى 85 جنيها، والكنافة بالمكسرات يصل سعر الكيلو إلى 130 جنيهاً والقطايف سعرها بين 20 و 25 جنيها والقطايف المحشوة بالمكسرات يتراوح سعر الكيلو بين 70 :80 جنيها أما عن سعر الجلاش فيصل سعر الكيلو 22 جنيها.

وللحلوى عدة فوائد من أهمها أنها تعمل على تنشيط وحيوية الجسم وخاصة بعد الصيام، لأنها ترفع مستوى السكر بالدم فتجدد نشاط الصائم من والحلوى من الاشياء التى تجعل المصاب بالأرق ينام فى هدوء وسكينة، بالإضافة الى قيمتها الغذائية المرتفعة، لذلك الأطفال حديثى الولادة يوصى لهم بالماء المحلى بالسكر.