الخميس 21 أبريل 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

التحفظ على 9 أطنان مستلزمات إنتاج و3 آلاف عبوة مخصبات فاسدة بالإسكندرية

ارشيفية
ارشيفية

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، التحفظ علي 9 طن عبارة عن "مواد كيمائية وكربونات كالسيوم، ومبيدات فطرية" مستلزمات إنتاج معبأة داخل عبوات بدون مستندات "مجهولة المصدر" ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستخدام الزراعي داخل مصنع مبيدات حشرية بدون ترخيص. 

وكذلك التحفظ على 3820 عبوة "مبيدات ومخصبات زراعية" منتج نهائى غير صالحة للاستخدام الزراعي لعدم وجود بيانات تفيد تاريخي الإنتاج والصلاحية وغير مطابقة للمواصفات القياسية ذات آثر بالغ الضرر على الثروة الزراعية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المزارعين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز المدير المسؤول علي ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري. 

وتلقي اللواء محمود ابو عمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسئول عن مصنع لإنتاج المبيدات الزراعية "بدون ترخيص" بمحافظة الإسكندرية، لحيازة مواد كيماوية مجهولة المصدر تستخدم في عمليه التصنيع مما تضر بالثروة الزراعية.

تمت مداهمة المصنع والقي القبض علي المدير المسؤول وبتفتيشه عثر علي 9 طن عبارة عن "مواد كيمائية ، وكربونات كالسيوم ، ومبيدات فطرية" مستلزمات إنتاج معبأة داخل عبوات بدون مستندات "مجهولة المصدر" ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستخدام الزراعى.

كما تم ضبط 3820 عبوة "مبيدات ومخصبات زراعية" منتج نهائى غير صالحة للاستخدام الزراعي لعدم وجود بيانات تفيد تاريخي الإنتاج والصلاحية وغير مطابقة للمواصفات القياسية ذات أثر بالغ الضرر على الثروة الزراعية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المزارعين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

التجارى بدون ترخيص الإسكندرية طرح قسم شرطة المخصبات

رئيس التحرير

وائل لطفي

جماعة المختلين وطنيًا!

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