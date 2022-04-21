روسيا تغلق قنصليات إستونيا وليتوانيا ولاتفيا في سان بطرسبورج

اتخذت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، قرارًا بإغلاق قنصليتي لاتفيا في سان بطرسبورج وبسكوف، والقنصليات العامة لإستونيا وليتوانيا في سان بطرسبورج.

وجاء في بيان الخارجية الروسية: "على أساس مبدأ المعاملة بالمثل، وكذلك مراعاة تقديم سلطات هذه الدول المساعدة العسكرية لنظام كييف، تم إتخاذ قرار سحب الموافقة على أنشطة القنصلية العامة للاتفيا في سان بطرسبورج، وقنصليتها العامة في بسكوف، والقنصلية العامة لإستونيا في سان بطرسبورج ومكتبها في بسكوف، والقنصلية العامة لليتوانيا في سان بطرسبورج"، حسب وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية.