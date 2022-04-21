الخميس 21 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

روسيا تغلق قنصليات إستونيا وليتوانيا ولاتفيا في سان بطرسبورج

أرشيفية
أرشيفية

اتخذت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، قرارًا بإغلاق قنصليتي لاتفيا في سان بطرسبورج وبسكوف، والقنصليات العامة لإستونيا وليتوانيا في سان بطرسبورج.

وجاء في بيان الخارجية الروسية: "على أساس مبدأ المعاملة بالمثل، وكذلك مراعاة تقديم سلطات هذه الدول المساعدة العسكرية لنظام كييف، تم إتخاذ قرار سحب الموافقة على أنشطة القنصلية العامة للاتفيا في سان بطرسبورج، وقنصليتها العامة في بسكوف، والقنصلية العامة لإستونيا في سان بطرسبورج ومكتبها في بسكوف، والقنصلية العامة لليتوانيا في سان بطرسبورج"، حسب وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية.

المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية وزارة الخارجية الروسية سان بطرسبورج الروسية بسكوف

رئيس التحرير

وائل لطفي

جماعة المختلين وطنيًا!

الأكثر قراءة

سيدة تخلع زوجها بعد بتر ساقه: «خلانى أشتغل وأصرف عليه وعلى أبوه وإخواته»

بالأسماء.. تفاصيل الحكم على حسن راتب وعلاء حسانين بـ«الآثار الكبرى»

انهيار المتهمين وذويهم بعد صدور الحكم في «الآثار الكبرى» (فيديو)

بعد إطلاق موسم القمح.. أبرز المعلومات عن «توشكى الخير» فى أسوان

ضبط المتهمة بضرب فتاة داخل المترو بدعوى ارتدائها ملابس فاضحة

المشدد 10 سنوات لعلاء حسانين و5 لحسن راتب في قضية الآثار الكبرى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

القدس خط أحمر.. و«بينيت» يبحث عن التصعيد العسكرى

د هند جاد

نور العقول.. ليس من عمل الشيطان

خالد عكاشة

مزيد من الاحتقان والشروخ داخل البيت الشيعى العراقى

ماجد حبته

منتصف الطريق إلى الإليزيه

كريم فرغلى

ناس مش عارفة ربنا

لواء. محسن الفحام

الطفل المصرى قضية أمن قومى

لواء.حمدى البطران

سيستم البنك

فيصل شمس

أين ذهب جمهور توفيق عكاشة

صور

مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري المصري

مباراة بيراميدز ضد مازيمبى فى ربع نهائى الكونفدرالية

مواطنو المطرية يتجمعون فى «إفطار جماعى»

محطة تل أبيب

المزيد

اللجنة العربية تدين انتهاكات إسرائيل في المسجد الأقصى

صحيفة سعودية: ما يحدث فى فلسطين جريمة معلنة ومستمرة ضد الإنسانية

«جوتيريش» يدعو إلى وقف الاستفزازات في القدس واحترام الوضع الراهن