تقرير: بايدن قد يزور كوريا الجنوبية في مايو

نقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، اليوم الخميس، عن مصادر لم تسمها أنه من المرجح أن يزور الرئيس الأمريكي جو بايدن سول، في الفترة من 20 إلى 22 مايو، في أول قمة له على الإطلاق مع الرئيس القادم يون سيوك-يول.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يزور بايدن كوريا الجنوبية قبل أو بعد سفره إلى اليابان لحضور اجتماع الحوار الأمني الرباعي في 24 مايو.

وقال أحد المصادر:"أعتقد أن الولايات المتحدة تخطط للزيارة بهدف تعزيز التحالف مع كوريا الجنوبية".

ولا تزال التفاصيل قيد الإعداد، بما في ذلك موعد وصول بايدن إلى سول ومكان القمة.

ومن المتوقع أن يصل فريق أمريكي رفيع إلى سول خلال أيام للنظر في المواقع المحتملة.

ومن المقرر أن تصبح القمة أسرع قمة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة على الإطلاق منذ تنصيب رئيس كوري جنوبي، حيث إن الرئيس الجديدة سيتولى مهامه في العاشر من مايو.

