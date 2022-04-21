وزير الدفاع الياباني يخطط لزيارة الولايات المتحدة الشهر المقبل

قالت مصادر مطلعة، اليوم الخميس، إن وزير الدفاع الياباني نوبو كيشي يخطط لزيارة الولايات المتحدة أوائل الشهر المقبل لإجراء محادثات مع نظيره الأمريكي لويد أوستن بشأن تعزيز التعاون وسط التوترات المستمرة في أعقاب التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا.

وأشارت المصادر أيضا إلى أنه من المتوقع أن يناقش كيشي أيضا كيفية التعامل مع إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ الباليستية المتكررة ويؤكد مع أوستن أهمية تعزيز تحالفهما الثنائي في مواجهة الصين، بحسب وكالة أنباء “كيودو” اليابانية.

وأضافت المصادر أنه خلال محادثاتهما المقبلة من المرجح أن يؤكد أوستن وكيشي أنهما لن يتسامحا مع محاولات أحادية الجانب لتغيير الوضع الراهن في شرق آسيا بالقوة، مع مراعاة الضغط العسكري والدبلوماسي والاقتصادي المتزايد الذي تمارسه الصين على تايوان.