ضبط 7915 كجم رنجة و35763 كجم لحوم في حملات الرقابة البيطرية على الأسواق بالغربية

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، نتائج الحملات الرقابية البيطرية على المنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني، بمراكز المحافظة الثمانية، والتي نفذتها مديرية الطب البيطري تحت إشراف الدكتور حاتم أنور مدير المديرية، وذلك بهدف إحكام الرقابة البيطرية على السلع المباعة بها، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة للاستهلاك الآدمي، وخلوها من أي مسببات مرضية، حيث قامت مديرية الطب البيطري بقيادة الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطري بتنفيذ عدد من الحملات، والتي أسفرت بدورها عن تحرير 15 محضر رنجة غير صالحة للاستخدام بإجمالي وزن 7915 كجم.

وفي سياق متصل حررت اللجان الرقابية عدد 12 محضرا للحوم تم ذبحها خارج المجزر بإجمالي وزن 35760 كجم، إلى جانب تحرير محضر لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بإجمالي وزن 3 كجم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية للعرض على النيابة العامة المختصة حيال المخالفين.

ومن المقرر أن تستمر حملات الطب البيطري إحكامها للرقابة البيطرية على كافة المنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني بالأسواق بشكل مكثف خلال فترة الاحتفال بالأعياد، وذلك تنفيذا لتعليمات محافظ الغربية في إطار استعدادات المحافظة لاستقبال موسم الأعياد.

وفى سياق متصل تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة في قريتي نهطاي وتفهنا العزب، بحضور نجوى العشيري السكرتير المساعد، وإبراهيم فايد رئيس مركز ومدينة زفتى.

بدأت الجولة بتفقد مجمع الخدمات الحكومية بنهطاي والذي سيوفر حزمة من الخدمات لسكان القرية من خلال توفير مقرات لـ (المركز التكنولوجي، السجل المدني، الشهر العقاري، التموين، البريد، الوحدة المحلية، المجلس المحلي والتضامن الاجتماعي)، وذلك بتكلفة ١٠ مليون جنيه وبلغت نسب نهو الأعمال به 100%.

واستكمل المحافظ جولته بتفقد المجمع الزراعي البيطري بنهطاي والذي تم الانتهاء منه بنسبة 100% بتكلفة مالية ٥.٤ مليون جنيه، ومركز طب الأسرة والذي يتم إنشائه بتكلفة 27 مليون جنيه، وتم نهو المبنى وجاري أعمال التشطيبات بنسبة 65%.

وتوجه محافظ الغربية إلى تفهنا العزب، حيث تابع البدء في أعمال رصف الطرق داخل نطاق القرية بإجمالي مسطح 175 ألف متر مربع، كما تفقد مدرسة تفهنا العزب الثانوية المشتركة، والذي تم صيانتها بنسبة 100% بإجمالي تكلفة 240 ألف جنيه، إلى جانب تفقد أعمال تبطين ترعة الصاري بتكلفة 4.9 مليون جنيه.

وتابع رحمي جولته في تفهنا بتفقد مجمع الخدمات الحكومية، مجمع الخدمات الزراعية البيطرية، إنشاء نقطة الإسعاف بتكلفة 2.3 مليون جنيه، ووصلت نسبة الإنجاز بها إلى 35%، واختتمت الجولة بتفقد أعمال إحلال وتجديد المبنى الإداري والملعب السباعي وإنشاء سور لمركز شباب القرية بإجمالي تكلفة 8.4 مليون جنيه ووصلت نسبة الإنجاز به إلى 65%.