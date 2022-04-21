نشرة بعد منتصف الليل.. تسريب يحسم مصير مباراة مصر والسنغال.. واختراق مواقع إسرائيلية

أحداث كثيرة شغلت المصريين خلال الساعات القليلة الماضية على أكثر من مستوى، وهناك العديد من الأخبار وما يُشغل المواطنين حتى آخر لحظات الليل.

وتُقدّم "الدستور"، ضمن سلسلتها الخدمية للمواطنين، أبرز ما شهدته الساعات الماضية وما يُريد المواطن معرفته.

الاختيار 3 ملخص الحلقة 19| احتجاجات «رد الكرامة» وخطة الإخوان الشيطانية

شهدت محركات البحث (جوجل) وصفحات السوشيال ميديا، ارتفاعًا في المؤشرات البحثية عن مسلسل الاختيار 3 (القرار)، والذي يواصل توثيق حالة الصراع التي عانت منها البلاد على مدار عام من حكم الجماعة الإرهابية، الأمر الذي أثار حالة من الغضب الشعبي وصولًا إلى ثورة 30 يونيو 2013.

حيثُ شهدت الحلقة 19 من مسلسل الاختيار 3، العديد من الأحداث المُهمَّة، يأتي على رأسها مظاهرات المصريين الحاشدة المناهضة لحكم الجماعة الإرهابية، واحتجاجات حملت اسم "مليونية رد الكرامة"، لمعرفة ما جرى بحلقة اليوم اضغط هنا...

منتخب مصر في مجموعة متوازنة بتصفيات كأس أمم إفريقيا 2023

كانت قرعة دور المجموعات لتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2023 بكوت ديفوار، محور حديث مهم عند المصريين على مدار الفترة الماضية، خاصة الجماهير المصرية، حيثُ تم الانتهاء من جدولة المجموعات والتي وضعت المنتخب المصري في مجموعة متوازنة.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، قد أجرى مساء الثلاثاء، قرعة تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023، بمدينة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا، وضمت مجموعة المنتخب المصري كلا من.. لمعرفة التفاصيل اضغط هنا..

تسريب من داخل الفيفا يحسم مصير إعادة مباراة مصر والسنغال

تتطوق الجماهير المصرية لإمكانية إعادة مباراة مصر والسنغال في إياب الدور الفاصل من التصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022، والتي انتهت بفوز الأخير بعد 120 وصلت لضربات الترجيح وخسر فيها المنتخب المصري.

وتترقب الجماهير الموقف النهائي بشأن الشكوى التي قدمها الاتحاد المصري لكرة القدم إلى الفيفا والتي تنظر فيها لجنة الانضباط قبل اتخاذ القرار الرسمي غدا الخميس، وجاء تسريب من داخل الاتحاد الدولي "فيفا" يكشف تفاصيل مهمة، لمعرفة هذه التفاصيل اضغط هنا..

اتحاد الكرة يكشف حقيقة إعادة مباراة السنغال بتصيفات كأس العالم

كما كشف المدير التنفيذي لاتحاد الكرة والمتحدث الإعلامي الجبلاية، وليد العطار، حقائق مهمة عن ما تم تداوله عبر المواقع الالكترونية وصفحات السوشيال ميديا، حول إمكانية إعادة مباراة مصر والسنغال في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم قطر "2022"، لمعرفة التفاصيل اضغط هنا...

اختراق مواقع حكومية إسرائيلية لليوم الثانى على التوالى

من بين الأخبار المُثيرة للجدل والتي لقت تفاعلا واسعًا عبر منصات السوشيال ميديا ومواقع الانترنت، هي تعرضّ عدة مواقع حكومية إسرائيلية لهجمات سيبرانية من قبل قراصنة عراقيين لليوم الثاني على التوالي.

وأعلن مجموعة قراصنة عراقيين، اليوم الأربعاء، شنها هجومًا على مواقع وخوادم إسرائيلية لليوم الثاني على التوالي، حسبما أذاعت هيئة البث الإسرائيلية «كان»، لمعرفة التفاصيل اضغط هنا...

جدول امتحانات الثانوية العامة 2022

ينتظر الكثير من الطلاب جدول امتحانات الثانوية العامة 2022، للاستعداد بشكل جيد لخوض تلك الامتحانات ويبحث أيضًا الطلاب وأولياء الأمور عن جدول امتحانات الثانوية العامة 2022، كذلك لحسم الجدل المنتشر حول مواعيد جدول امتحانات الثانوية العامة 2022، لمعرفة التفاصيل اضغط هنا...