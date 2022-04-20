اختراق مواقع حكومية إسرائيلية لليوم الثانى على التوالى

تعرضت عدة مواقع حكومية إسرائيلية لهجمات سيبرانية من قبل قراصنة عراقيين لليوم الثاني على التوالي.

وأعلن مجموعة قراصنة عراقيين، اليوم الأربعاء، شنها هجومًا على مواقع وخوادم إسرائيلية لليوم الثاني على التوالي، حسبما أذاعت هيئة البث الإسرائيلية «كان».

قراصنة عراقيون يستهدفون مواقع إسرائيلية

واستهدف القراصنة العراقيون عدة مواقع حكومية وإعلامية إسرائيلية، ونشروا رسالة حذروا فيها من الحرب الإلكترونية الإيرانية ضد تل أبيب.

وتعطل، أمس الثلاثاء، موقعا القناتين التاسعة و«كان 11» في التلفزيون الإسرائيلي، بالإضافة إلى تعطل موقع هيئة المطارات الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، جراء الهجوم السيبراني.

تفاصيل اختراق مواقع إسرائيلية

في السياق ذاته، أكدت هيئة المطارات الإسرائيلية أن الهجوم السيبراني ضد موقعها لم يتسبب في أي ضرر، كما أنه لم يخترق الأنظمة التشغيلية لها.

وقالت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية إن مجموعة القراصنة ينفذون الهجمات السيبرانية ضد إسرائيل انتقاما لاغتيال قاسم سليماني القائد السابق لفيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني.

ونشر مجموعة القراصنة رسالة من علي خامنئي المرشد الأعلى الإيراني، تحدث فيها عن شن حرب إلكترونية وحذر مما سيعقبها.