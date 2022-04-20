الاختيار 3 ملخص الحلقة 19| احتجاجات «رد الكرامة» وخطة الإخوان الشيطانية

يواصل مسلسل «الاختيار 3» توثيق حالة الصراع التي عانت منها البلاد على مدار عام من حكم الجماعة الإرهابية، الأمر الذي أثار حالة من الغضب الشعبي وصولًا إلى ثورة 30 يونيو 2013.

وشهدت الحلقة 19 من مسلسل الاختيار 3، مظاهرات المصريين الحاشدة المناهضة لحكم الجماعة الإرهابية، واحتجاجات حملت اسم "مليونية رد الكرامة".

وعرضت الحلقة تسريبًا لنائب مرشد الإرهابية خيرت الشاطر، بحضور القيادي الإخواني محمد مرسي حينها.

ويقول خيرت الشاطر في الفيديو: "الدكتور عبدالمنعم الآن له موقف، إحنا كجماعة واخدين قرار استراتيجي بألا يكون لنا مرشح للرئاسة وإحنا بنقول هذا الكلام من عدة اعتبارات، منها الاعتبار اللي حضرتك تفضلت بالإشارة إليه إن إحنا جزء من منظومة دولية فلازم أنا دلوقتي مكررش مأساة غزة هنا وحماس، نمرة 2 أنا مدرك إن مشكلة مصر الآن وأزمتها، لا يمكن أي فصيل يعرف يشيلها لوحده لازم الكل يحط إيده في إيد بعض، فلو أنا جيت وفرضت نفسي وقلت أنا هقدم مرشح للرئاسة وحشدت الناس راحت انتخبته، فأنا خلاص يعني حفزت ضد كل اللي ممكن عايز يتحفز، طب ما أنا أشتغل من ورا أو أشتغل بشكل جزئي لو الظروف سمحت، وأحط إيدي في إيد الكل".

وأضاف: "على الأقل على ما يجربني مرة أو اتنين ويصدق إن أنا مش هدفي الحكم عبدالمنعم له توجه إن هو عايز ينزل رئيس جمهورية فواخد خط، ف إنت يا دكتور يحيى بتدعيه بصفته إيه؟ وتحطه هو والا اثنين وعصام وتدي إحساس إن دول الإخوان واخد بال حضرتك وسايبنا إحنا كلنا".

وكشفت الحلقة تفاصيل مثيرة عن مؤامرات جماعة الإخوان الإرهابية، والعناصر التكفيرية مؤامراتهم الشيطانية واستهداف قيادات الدولة ومؤسساتها، حيث نجح رجال المخابرات الحربية بقيادة العقيد مصطفى من ضبط الإرهابي محمد جمال عقب وصوله إلى منطقة مكتب الإرشاد، بعد رصده وتلقي العقيد مصطفى (أحمد السقا) اتصالا بظهوره.

كما شهدت الحلقة استغلال جماعة الإخوان الإرهابية للمساجد بجميع المحافظات كنقاط التقاء لعناصرها وكتائب الشباب الداعمين للجماعة، استعدادًا لتنفيذ عمليات إرهابية ضد التجمعات الحاشدة المناهضة لحكم الجماعة الإرهابية.

وظهر مرشد جماعة الإخوان الإرهابية محمد بديع، والقيادي خيرت الشاطر، يخططان لفضّ المظاهرات المناهضة للجماعة الإرهابية بالعنف.

مسلسل الاختيار 3

مسلسل «الاختيار 3» دراما فريدة من نوعها تتناول فترة عصيبة عاشها المصريون في ظل زمن جماعة الإخوان الإرهابية تحت قيادة الرئيس محمد مرسي.

ويعرض المسلسل وثائق ومقاطع فيديو حقيقية تكشف الوضع المأساوي الذي عاشته مصر في هذه الفترة، وسط سياق درامي يتضمن تسلسل الأحداث منذ تولي الجماعة الحكم حتى الرحيل بثورة في جميع شوارع مصر 30 يونيو 2013.

وتناولت الحلقة السابقة من مسلسل «الاختيار 3» إعلان الرئاسة احترام حكم محكمة القضاء الإداري بوقف الانتخابات البرلمانية، وعدم الطعن على الحكم، ولكن في نفس الوقت تتقدم هيئة قضايا الدولة بطعن على الحكم، وهو ما يغضب محمد مرسي الذي يشعر أن ما يحدث هو قرارات متضاربة، وأن الناس ستقول إنه يصدر قرارات ويتراجع عنها.

وتضمنت الحلقة الـ 18 تسريبا جديدا يتحدث خلال محمد مرسي للقيادي خيرت الشاطر قائلا: "النهاردة بتوع اللجان قاعدين وكلهم عاوزين لجنة العلاقات الخارجية.. محمد أنور السادات عايز لجنة العلاقات الخارجية.. والدنيا مهدودة هو ورامي لكح.. هم عارفين أن رامي في المخابرات ومحمد أنور مع الإسرائيليين يعني حافظينها".

وأضاف مرسي: «هو من زمان قالي بيني وبينه أنا هادخل الانتخابات.. من قبل الانتخابات قال لجنة العلاقات الخارجية محمد أنور السادات وبعدين على فكرة هو إمكانيته المهارية مش كبيرة مش عالية».

أسماء أبطال مسلسل الاختيار 3 حسب الظهور:

ياسر جلال: الفريق عبدالفتاح السيسي

صبري فواز: الرئيس المعزول محمد مرسي

كريم عبدالعزيز: زكريا يونس ضابط الأمن الوطني

أحمد عز: مروان العدوي ضابط مخابرات

أحمد السقا: مصطفى خليفة ضابط مخابرات حربية

خالد الصاوي: خيرت الشاطر

عبدالعزيز مخيون: محمد بديع مرشد جماعة الإخوان الإرهابية

بيومي فؤاد: سعد الكتاتني.

مواعيد عرض مسلسل الاختيار 3 على قنوات ON

يعرض مسلسل الاختيار3 على قناة ON E فى تمام الساعة 9:30 مساء

مواعيد الإعادة على قناة ON E

مواعيد عرض مسلسل الاختيار 3 على قناة ON Drama

يعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء

مواعيد إعادة مسلسل الاختيار 3 على قناة ON Drama

الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء