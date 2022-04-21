الخميس 21 أبريل 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

سفير بلجيكا يشيد بجهود إنقاذ ضحايا حادث الأتوبيس السياحى

زيارة سفير بلجيكا
زيارة سفير بلجيكا لأسوان

كشف الدكتور عبد المنعم سعيد، مدير منطقة آثار أسوان والنوبة، أن زيارة فرانسوا كورنيه السفير البلجيكي بالقاهرة شملت منطقة الكاب الأثرية بمركز إدفو التابع لمحافظة أسوان، لتفقد أعمال البعثة البلجيكية داخل المنطقة، حيث إنها تعد أقدم الأماكن الأثرية على مستوى الجمهورية، نظرًا لأنها تعتبر عاصمة مصر قبل التوحيد.

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وخلال جولة السفير البلجيكي فرانسوا كورنيه داخل منطقة الكاب الأثرية، أوضح الدكتور عبد المنعم سعيد، أنهم تبادلوا الحديث معه حول المجهودات الجيدة والرائعة التي اتخذها محافظ أسوان اللواء أشرف عطية لإنقاذ مصابي حادث تصادم الأتوبيس السياحي بطريق أبوسمبل.

وأشار مدير منطقة آثار أسوان والنوبة إلى أن زيارة السفير البلجيكي داخل منطقة الكاب الأثرية تأتي بعد أيام قليلة من الحادث، وليس هناك أي تأثير على أعمال البعثة داخل المنطقة، وجميع الشعب البلجيكي يقدر الجهود التي اتخذها محافظ أسوان والدولة المصرية على وجه العموم تجاه حادث السير الذى وقع الأيام الماضية.

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وفى سياق متصل، أشاد فرانسوا كورنيه، سفير دولة بلجيكا بالقاهرة، بمجهودات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، سواء الإسعافات الأولية التي قدمت لهم خلال نقلهم إلى المستشفى، أو الاعتناء وتقديم كافة الرعاية الطبية داخل مستشفى أسوان الجامعى.

وأكد سفير بلجيكا أنه نقل كافة المجهودات العظيمة التي قدمت لمصابى الحادث للشعب البلجيكي وجميعهم، مقدرين لهذه المجهودات التي تمت مع مصابي الحادث.

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وجاءت التصريحات على هامش الجولة التفقدية والسياحية التي أجراها الدكتور عبد المنعم سعيد مدير منطقة آثار أسوان والنوبة برفقة السفير البلجيكي فرانسوا كورنيه داخل منطقة الكاب الأثرية بمركز إدفو التابع لمحافظة أسوان.

وفى وقت سابق، كشف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان عن وصول 10 شاحنات تضم 20 ألف كرتونة مواد غذائية ضمن برنامج " قوافل الخير" والذى أطلقته وزارة التضامن الاجتماعى برعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن وبالتعاون مع مؤسسة بنك الطعام المصرى من أجل دعم أهالينا المستحقين بقرى ومدن المحافظات الحدودية.

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وجاء ذلك فى إطار جهود المحافظة بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات المجتمع المدنى لتلبية احتياجات ومتطلبات الأسر الأكثر احتياجًا.

وأشاد اللواء أشرف عطية بالدور الوطنى والمشاركة المجتمعية الفعالة لمؤسستى بنك الطعام المصرى، وبنك الكساء المصرى لمساندة الجهود التنفيذية المبذولة من أجل تحسين الظروف المعيشية والاقتصادية وتوفير حياة كريمة للبسطاء والأسر الأكثر احتياجاً وخاصة فى القرى والنجوع المستهدفة للمبادرة الرئاسية (التطوير الشامل للريف المصرى.. حياة كريمة). 

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أسوان بلجيكا سفير الأماكن الأثرية الدكتور عبد المنعم سعيد الدولة المصرية محافظ أسوان

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وائل لطفي

جماعة المختلين وطنيًا!

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