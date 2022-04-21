الخميس 21 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

35 ألف نصيب مصر من تأشيرات الحج لهذا العام.. ومخاوف من الأبواب الخلفية

عاطف عجلان
عاطف عجلان

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية عن نصيب كل دولة من أعداد تأشيرات الحج هذا العام، حيث وصل نصيب مصر إلى نحو 35 ألف و375 حاجًا.

ويشير عاطف عجلان، عضو غرفة شركات السياحة، إلى أن نصيب مصر المقرر من حصة الحج تصل إلى نحو 76 ألف تأشيرة حج قبيل فيروس كورونا، موضحا أن المملكة العربية السعودية قد قررت أن يصل أعداد الحجاج لهذا العام نحو مليون حاج فى حين أن المملكة العربية السعودية كانت تستقبل قبل ظهور فيروس كورونا أكثر من مليون و900 ألف حاج سنويا.

وأضاف «عجلان» لـ«الدستور»، أن هناك ما يشاع بشأن تخفيض أعداد الحجاج لهذا العام «كارثة» بموسم الحج حال صدقه، مثلما حدث بموسم العمرة من اتجاه أضعاف الحصة التى خصصت لتنظيم الشركات لرحلات العمرة إلى الطرق الخلفية لتأدية رحلات العمرة من خلال الاتجاه إلى الدول القريبة ومنها الى المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى حصولهم على تأشيرات أخرى كالزيارة والمهرجانات وغيرها .

وأوضح، أن ما حدث من تلاعب والسفر بطرق خلفية إلى المملكة العربية السعودية لأداء العمرة خلال موسم العمرة الحالى واستخدامهم طرق بديلة كالسفر على أحد الدول المجاورة ومنها الى المملكة العربية السعودية، أدى إلى ضياع على خزينة الدولة المليارات نظرا إلى تقليص الاعداد للمسافرين بالطرق المشروعة/ متابعا أنه يجب تدارك هذا الأمر و تقييم موسم العمرة قبل وضع ضوابط الحج.

وتسائل عجلان من المسؤول عن اتجاه المواطنين إلى استخدام شركات طيران غير الشركة الوطنية مصر للطيران للذهاب من خلالها إلى الأراضي السعودية؟، مضيفا: «ما تم خلال موسم العمرة الجاري أضاع الملايين على خزانة الدولة كانت ستدخل لها عن طريق شركة مصر للطيران أو شركات السياحة».

عاطف عجلان
عاطف عجلان
مصر للطيران وزارة الحج والعمرة غرفة شركات السياحة تأشيرات الحج شركات السياحة رحلات العمرة وزارة الحج والعمرة السعودية

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