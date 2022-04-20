الأربعاء 20 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

فودة يضع حجر الأساس لأول مركز على مستوى الجمهورية للرصد الأمني بشرم الشيخ

اللواء خالد فودة
اللواء خالد فودة أثناء وضع حجر الأساس

قام اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، بوضع حجر أساس مركز الرصد الأمني الموحد لمحافظة جنوب سيناء بمدينة شرم الشيخ. 

وأشار فودة إلى أن هذا المركز هو الأول من نوعه على مستوى الجمهورية ، تنفيذ جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع -الشركة العربية العالمية للبصريات.

مضيفاً أن المركز مخصص للتحكم الشامل والمركزي للمنظومات الأمنية بجميع مدن المحافظة وبالأخص تأمين مدينة شرم الشيخ بالكامل والطريق الأوسط والدائري بالكاميرات البانورامية والأمنية، وكذا تأمين جميع مدن المحافظة والمناطق الحاكمة بطريق شرم الشيخ النفق ، و طريق شرم الشيخ/  طابا من مكان مركزي واحد عن طريق شبكات مؤمنة جاري تنفيذها بالتعاون مع ادارة الاشارة بالقوات المسلحة، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

لافتاً أنه جاري تنفيذ  عدد 6 مبان فرعية بمدن المحافظة مرتبطة بالمركز في شرم الشيخ وسيتم ربط السيطرة والتحكم مع الشبكة الوطنية الموحدة للسلامة والطوارئ بشرم الشيخ والطور ومركز العمليات الدائم للقوات المسلحة.

رافق المحافظ اللواء أيمن الشريف سكرتير عام المحافظة، واللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، والمهندس الاستشاري كرم معوض مستشار المحافظ للتخطيط العمراني والمشروعات، واللواء محمود السولية القائم بأعمال رئيس مدينة شرم الشيخ، والمهندس أحمد عبد الهادي ممثل الشركة العربية العالمية للبصريات، وعدداً من رؤساء المدن وممثلي الجهاز التنفيذي بالمحافظة.

اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء حجر أساس مركز الرصد الأمني الموحد جنوب سيناء بمدينة شرم الشيخ الشبكة الوطنية الموحدة للسلامة شرم الشيخ

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وائل لطفي

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