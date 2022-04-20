الأربعاء 20 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الرئيس العراقى يؤكد أهمية وضع خطط الإصلاح الاقتصادى

برهم صالح
برهم صالح

أكد الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الأربعاء، أهمية وضع خطط الإصلاح الاقتصادي، وضرورة الاستجابة لأولويات المواطنين.
وقال المكتب الإعلامي للرئيس صالح - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - إن الرئيس صالح استقبل اليوم بقصر السلام ببغداد، وزير التخطيط العراقي خالد بتال، حيث تم استعراض سير عمل الوزارة والخطط الموضوعة لرفع مستوى أداء المؤسسات، ومعالجة المسائل التي تواجه الوزارات في النهوض بالمهام المناطة بها.
وأشار صالح إلى الدور المهم لوزارة التخطيط في وضع خطط التنمية والإصلاح الاقتصادي والاجتماعي وتنمية الموارد البشرية والسياسات السكانية عبر البحوث والدراسات طبقا لأولويات المواطنين، مؤكدا أهمية إصلاح القطاعين العام والخاص وتذليل المصاعب التي تقف أمام ذلك، وضرورة معالجة وتخفيف مشاكل السكن والبطالة والفقر.

وكان دعا الرئيس العراقي برهم صالح، إلى توحيد القوي السياسية من أجل بناء العراق قويا.

وقال صالح في تغريدة له، في ذكرى استشهاد الإمام الصدر نستذكر باعتزاز المواقف المشرّفة التي استشهد من أجلها، ونستحضر كلماته الأخيرة البليغة، وما أحوجنا إليها اليوم.

وأضاف: “فلتتوحد كلمتكم من أجل بناء عراق حر كريم، يشعر فيه المواطنون على اختلاف قومياتهم ومذاهبهم بأنهم إخوة، يساهمون جميعاً في قيادة بلدهم وبناء وطنهم”.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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