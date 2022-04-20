الأربعاء 20 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ أسيوط يسلم كوبونات المساعدات المالية للسيدات الريفيات

تسليم كوبونات
تسليم كوبونات

سلم اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، كوبونات المساعدات المالية للأسر الأكثر احتياجاً والمقدمة من البنك الزراعي المصري بمناسبة الشمول المالي وذلك بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام محافظة أسيوط في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

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جاء ذلك بحضور محمود عبدالوهاب رئيس منطقة شمال الصعيد، وأيمن اليماني رئيس قطاع أسيوط بالبنك الزراعي المصري، ومجدي نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسيوط، وعزة عبدالعال مدير خدمة المواطنين بالمحافظة، وعدد من السيدات المستحقات والأسر الأولى بالرعاية.

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بدأت الاحتفالية بالسلام الجمهوري ثم كلمة المحافظ ومسئول البنك الزراعي المصري تلاها توزيع الكوبونات للسيدات من الأسر الأولى بالرعاية والتى تم اختيارهم عن طريق مديرية التضامن الاجتماعى بالمحافظة.

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وقال محافظ أسيوط إنه تم توزيع كوبونات المساعدات المالية لعدد 1000 حالة على مستوى المحافظة بواقع 100 سيدة بكل مركز حيث يكون الكوبون عبارة عن قسيمة شراء مواد غذائية بقيمة 200 جنيه لكل أسرة من الجمعيات الاستهلاكية، موضحاً أن الكوبون يمنح حرية الاختيار في الحصول على المساعدات للمستحقين وتحديد احتياجاتهم من السلع والمواد الغذائية.

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ولفت إلى أهمية التنسيق والتعاون بين كافة المؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني لتقديم خدمات أفضل للمواطنين في القطاعات المختلفة والوقوف جنباً إلى جنب مع الدولة لتحقيق التنمية ورفع العبء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية، مشيداً بمبادرة البنك الزراعي المصري ومشاركته المجتمعية وتوفير الكوبونات للسيدات الريفيات من الأسر الأولى بالرعاية لمساعدتهم على مواجهة احتياجات الحياة تحقيقًا لمبدأ التكافل الاجتماعي الذي يمثل أحد المبادئ الأساسية للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، مقدماً الشكر والتقدير لمسئولي البنك داعياً المولى عز وجل أن يعيد هذه الأيام على مصرنا الغالية بالخير واليمن والبركات.

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اسيوط محافظة مستحقات المجتمع المدنى محافظة أسيوط التضامن الاجتماعي اللواء عصام سعد خدمة المواطنين البنك الزراعي المواد الغذائية

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