محافظ البحيرة يشدد على الإزالة الفورية لأي تعد على الأراضي

أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على التزام المحافظة بتنفيذ كافة قرارات مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، والخاصة بمنع التعديات على الرقعة الزراعية والحفاظ عليها والمتابعة المستمرة لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.

وأشار اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أنه لن يتم السماح بأي تهاون أو تقاعس، وسنضرب بيد من حديد على يد كل مخالف ولن نفرط فى شبر واحد من الرقعة الزراعية والحفاظ على مقدرات وحق الشعب من أجل أبنائنا والأجيال القادمة.

وشدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، خلال الاجتماع على الإزالة الفورية لأي تعدي على الأراضي الزراعية وتكثيف الحملات وسرعة تنفيذ كافة قرارات الإزالة الصادرة بكل حسم لردع المخالفين وتأكيد هيبة الدولة واسترداد حقها كاملاً، مؤكداً على التنسيق بين كافة الأجهزة للحفاظ على أراضي أملاك الدولة والممتلكات العامة والخاصة وإزالة أي تعديات عليها للحفاظ على حق الشعب والدولة.

كما أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أن الفترة الماضية شهدت محافظة البحيرة تنفيذ جميع الإزالات والقرارات التي تم اتخاذها من الجهات الإدارية المختصة الخاصة بإزالة الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وذلك بالتعاون مع مديرية أمن البحيرة، في جميع أنحاء مدن وقرى المحافظة، مؤكدا أنه سيتم الاستمرار في تكثيف الحملات المكبرة، من أجل المساهمة في الحد من انتشار ظاهرة التعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة.

جاء ذلك خلال رئاسة اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة لاجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة بحضور الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، والمهندس حازم الأشموني السكرتير العام واللواء محمد شوقى بدر السكرتير المساعد، والعميد أمجد البنا المستشار العسكري، ورؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات الخدمية ومسؤولي شركات المرافق العامة والمرور والحماية المدنية ومباحث التموين وشرطة الكهرباء والمرافق.