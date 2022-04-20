الأربعاء 20 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

موعد استطلاع هلال شوال 2022 وفقًا للحسابات الفلكية

هلال شوال
هلال شوال

موعد استطلاع هلال شوال 2022 وفقًا للحسابات الفلكية.. "والله لسه بدري بدري.. يا شهر الصيام"، مع اقتراب نهاية شهر رمضان المبارك، بدأ كثيرون يبجثون عن موعد استطلاع هلال شهر شوال 2022، وأعلنت دار الإفتاء المصرية، موعد استطلاع هلال شهر شوال 2022. 

موعد استطلاع هلال شوال 2022 وفقًا للحسابات الفلكية

أما حسب البحوث الفلكية، فقد  كشفت عن موعد  هلال شهر شوال، ويولد بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة العاشرة والدقيقة 28 مساء بتوقيت القاهرة المحلى يوم السبت 29 من رمضـان 1443 هـ الموافق 2022 / 4 / 30 م ( يوم الرؤية ).

استطلاع هلال شوال 2022 وفقًا للحسابات الفلكية

ويلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب الشمس فى ذلك اليوم وهو يوم الرؤية فى مدينة القاهرة وكذلك فى جميع العواصم والمدن الإسلامية.

اقرأ أيضا 

وزيرة الهجرة تستقبل أبطال مصر في أوكرنيا

ويغرب القمر فى طور الهلال الجديد قبل غروب شمس ذلك اليوم فى مكة المكرمة والقاهرة بـ15 دقيقة، وفى محافظات مصر يغرب القمر قبل غروب الشمس فى ذلك اليوم بمدد تتراوح بين 14 لـ15 دقيقة، أما فى العواصم والمدن العربية والإسلامية فإن القمر يغرب قبل غروب الشمس فى ذلك اليوم بمدد تتراوح بين 6- 20 دقيقة.

غرة شوال وأول أيام العيد فلكيا 

ووفقا لإمساكية شهر رمضان لعام 1443 هجريا الموافق 2022 ميلاديا، يكون يوم الأحد 2022 / 5 / 1 م هو المتمم لشهـر رمضان 1443 هـ، وتكون غرة شهر شوال 1443 هـ فلكيًا يوم الإثنين 2022 / 5 / 2 م (عيد الفطر المبارك)، وصلاته بالقاهرة 5:36 صباحا.

رئيس الحكومة اللبنانية يبحث مع وزيري الداخلية والخارجية تحديات تصويت المغتربين

«الإفتاء»: اثنين فقط تجب عليهما الفدية فى رمضان

استعدادات رصد هلال شوال 

ويستعد المعهد القومى للبحوث الفلكية، لرصد هلال شهر شوال عادة، وذلك بالتنسيق مع دار الإفتاء وهيئة المساحة .

وينشر "الدستور" موعد صلاة عيد الفطر المبارك فى محافظات ومدن جمهورية مصر العربية، وذلك وفق الحسابات الفلكية لمعهد الفلك: 

القاهرة 5:36

الجيزة 5:37

الإسكندرية 5:40

بورسعيد 5:30

السويس 5:31

العريش 5:25 

الطور 5:30

سانت كاترين 5:28

طابا 5:23

شرم الشيخ 5:27

دمنهور 5:38

طنطا 5:36

المنصورة 5:34

الزقازيق 5:35

بنها 5:36

شبين الكوم 5:37

كفر الشيخ 5:36

الفيوم 5:39

بنى سويف 5:38

المنيا 5:41

أسيوط 5:41

سوهاج 5:40

قنا 5:29

أسوان 5:36

أبو سمبل 5:46

مرسى مطروح 5:50

الغردقة 5:30

الخارجة 5:47

الإسماعيلية 5:31 

دمياط 5:32

السلوم 5:58

نويبع 5:24

حلايب 5:26

شلاتين 5:29

البحوث الفلكية الإفتاء المصرية شهر رمضان المبارك هلال شهر شوال القاهرة عيد الفطر المبارك

رئيس التحرير

وائل لطفي

قصة التنظيم الإرهابى الذى استهدف كل أعداء الإخوان

الأكثر قراءة

يصيب الأطفال.. «الصحة» تحذر من التهاب كبدى وبائى مجهول

«الأوقاف» عن صلاة التهجد: لم ولن نمنع فرضًا ولا واجبًا وتؤدى فى البيت

قائمة أفلام عيد الفطر 2022.. الكوميديا والأكشن تسيطران على الموسم

تبدأ 26 يونيو.. جدول امتحانات الثانوية العامة (صورة)

شكرى يناقش العلاقات بين مصر وبريطانيا مع اللورد أحمد «صور»

تحريات ومناقشات لكشف سر قتل مقاول لزوجتيه فى كرداسة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

فيصل شمس

أين ذهب جمهور توفيق عكاشة

إيريني سمير حكيم

عزيزى المواطن.. الشمس لا تُشرِقُ لك وحدك

حسين دعسة

الملك الوصي الهاشمي عبدالله الثاني.. سلام القدس أولا

إبراهيم داود

مع الأبنودى فى كل الأوقات

محمد المعتصم

المؤلِفون فى الأرض.. عبدالمالك وسرحان ودويدار نموذجًا «1»

ماجد حبته

دكان الفرحة

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

هل للإعلانات من ترياق؟

منى رجب

العائدون.. ملحمة وطنية لرجال الظل على الشاشة

صور

مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري المصري

مباراة بيراميدز ضد مازيمبى فى ربع نهائى الكونفدرالية

مواطنو المطرية يتجمعون فى «إفطار جماعى»

محطة تل أبيب

المزيد

بينيت يمنع عضو كنيست مُتطرفًا من الوصول لباب العامود بالقدس الشرقية

بينيت يقرر إلغاء مسيرة الأعلام واليهود المتطرفون يتوعدون بإقامتها.. ما التداعيات؟

قوات الاحتلال الإسرائيلي تحاصر المصلى القبلي وقبة الصخرة