موعد استطلاع هلال شوال 2022 وفقًا للحسابات الفلكية.. "والله لسه بدري بدري.. يا شهر الصيام"، مع اقتراب نهاية شهر رمضان المبارك، بدأ كثيرون يبجثون عن موعد استطلاع هلال شهر شوال 2022، وأعلنت دار الإفتاء المصرية، موعد استطلاع هلال شهر شوال 2022.

موعد استطلاع هلال شوال 2022 وفقًا للحسابات الفلكية

أما حسب البحوث الفلكية، فقد كشفت عن موعد هلال شهر شوال، ويولد بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة العاشرة والدقيقة 28 مساء بتوقيت القاهرة المحلى يوم السبت 29 من رمضـان 1443 هـ الموافق 2022 / 4 / 30 م ( يوم الرؤية ).

استطلاع هلال شوال 2022 وفقًا للحسابات الفلكية

ويلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب الشمس فى ذلك اليوم وهو يوم الرؤية فى مدينة القاهرة وكذلك فى جميع العواصم والمدن الإسلامية.

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ويغرب القمر فى طور الهلال الجديد قبل غروب شمس ذلك اليوم فى مكة المكرمة والقاهرة بـ15 دقيقة، وفى محافظات مصر يغرب القمر قبل غروب الشمس فى ذلك اليوم بمدد تتراوح بين 14 لـ15 دقيقة، أما فى العواصم والمدن العربية والإسلامية فإن القمر يغرب قبل غروب الشمس فى ذلك اليوم بمدد تتراوح بين 6- 20 دقيقة.

غرة شوال وأول أيام العيد فلكيا

ووفقا لإمساكية شهر رمضان لعام 1443 هجريا الموافق 2022 ميلاديا، يكون يوم الأحد 2022 / 5 / 1 م هو المتمم لشهـر رمضان 1443 هـ، وتكون غرة شهر شوال 1443 هـ فلكيًا يوم الإثنين 2022 / 5 / 2 م (عيد الفطر المبارك)، وصلاته بالقاهرة 5:36 صباحا.

استعدادات رصد هلال شوال

ويستعد المعهد القومى للبحوث الفلكية، لرصد هلال شهر شوال عادة، وذلك بالتنسيق مع دار الإفتاء وهيئة المساحة .

وينشر "الدستور" موعد صلاة عيد الفطر المبارك فى محافظات ومدن جمهورية مصر العربية، وذلك وفق الحسابات الفلكية لمعهد الفلك:

القاهرة 5:36

الجيزة 5:37

الإسكندرية 5:40

بورسعيد 5:30

السويس 5:31

العريش 5:25

الطور 5:30

سانت كاترين 5:28

طابا 5:23

شرم الشيخ 5:27

دمنهور 5:38

طنطا 5:36

المنصورة 5:34

الزقازيق 5:35

بنها 5:36

شبين الكوم 5:37

كفر الشيخ 5:36

الفيوم 5:39

بنى سويف 5:38

المنيا 5:41

أسيوط 5:41

سوهاج 5:40

قنا 5:29

أسوان 5:36

أبو سمبل 5:46

مرسى مطروح 5:50

الغردقة 5:30

الخارجة 5:47

الإسماعيلية 5:31

دمياط 5:32

السلوم 5:58

نويبع 5:24

حلايب 5:26

شلاتين 5:29