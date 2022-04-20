نادي الأسير الفلسطيني: الاحتلال أصدر 140 أمر اعتقال منذ بداية أبريل

قال نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الأربعاء، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل إصدار المزيد من أوامر الاعتقال الإداري بحق العشرات من المعتقلين، حيث تجاوز عدد الأوامر الصادرة منذ بداية أبريل الجاري إلى أكثر من 140 أمرًا، من بينها 50 أمرًا بحق معتقلين جدد.

وأوضح نادي الأسير - في بيان صحفي اليوم الأربعاء - أن سلطات الاحتلال أصدرت منذ مطلع العام الجاري نحو (540) أمرًا للاعتقال الإداري، مضيفًا أن التصعيد الحاصل في الاعتقالات الإداريّة، يعيدنا فعليًا إلى عامي 2016 و2017، حيث وصل عدد المعتقلين الإداريين في حينه إلى أكثر من 700، وهذا العدد متوقع أن نشهده مع نهاية هذا العام، إذا ما استمر الاحتلال على نفس الوتيرة القائمة اليوم.

وأكّد أن الاحتلال يهدف من خلال تنفيذ هذه الجريمة إلى تقويض أي حالة مواجهة ضد الاحتلال، وذلك عبر اعتقال المئات من الفلسطينيين الفاعلين على عدة مستويات، لافتًا إلى أنّه وفي إطار هذا التصعيد أصدر الاحتلال (11) أمر اعتقال إداريّ بحقّ مقدسيين خلال أبريل الجاري، إضافة إلى عدد آخر من أراضي الـ48.

وشدد نادي الأسير الفلسطيني على أنّ المعتقلين الإداريين، يواصلون مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال لليوم الـ(110) على التوالي، وذلك في إطار مواجهتهم لهذه الجريمة، مشيرًا إلى أنّهم يواصلون دراسة ذهابهم إلى قرار الإضراب الجماعيّ عن الطعام في ظل المعطيات الخطيرة الراهنّة، ومن المتوقع أنّ يدفع هذا التزايد الكبير في أعداد المعتقلين الإداريين، إلى تصاعد المواجهة عبر الإضرابات الفردية.

وأشار نادي الأسير إلى أن الاحتلال أصدر منذ عام 2015 حتّى العام الجاري ما يزيد عن 9000 أمر اعتقالٍ إداريّ، وأعلى نسبة في عدد المعتقلين الإداريين منذ عام 2015، كانت في عامي (2016، و2017) حيث تجاوز عدد الـ700، ومنذ أواخر عام 2011 حتى نهاية العام الجاريّ، نفذ الأسرى أكثر من 400 إضراب فرديّ، كان جلّها ضد الاعتقال الإداريّ، ومن بينهم نحو (60) العام الماضي 2021، ومن بين المعتقلين الإداريين معتقلتين هما: شروق البدن، وبشرى الطويل.

وأوضح أن غالبية المعتقلين الإداريين هم معتقلون سابقون تعرضوا للاعتقال الإداريّ مرات عديدة، من بينهم كبار في السن، ومرضى، وأطفال، كما أنه من بين المعتقلين الإداريين 6 أطفال صدر بحقهم أوامر اعتقال إداريّ خلال العام الماضي، منهم من تجاوز سن الطفولة خلال فترة اعتقاله الإدارية، مثل المعتقل أمل نخلة الذي يعاني من مشاكل صحية صعبة.

ومن أكبر المعتقلين الإداريين سنّا هو المحامي بشير الخيري (80 عاما)، وهو معتقل منذ 29 أكتوبر 2021.