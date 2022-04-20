الأربعاء 20 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

شكري يبحث تعزيز عمل المناخ الدولي مع المبعوثة الألمانية

وزير الخارجية يلتقي
وزير الخارجية يلتقي المبعوثة الألمانية

استقبل سامح شكري وزير الخارجية الرئيس المعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، اليوم، المبعوثة الألمانية الخاصة لعمل المناخ الدولي جنيفر مورجان.

وأعرب وزير الخارجية عن تطلعه لمواصلة ألمانيا الاضطلاع بدور فاعل في مجال تعزيز عمل المناخ الدولي على الصعيدين الثنائي ومتعدد الأطراف خلال الفترة المقبلة، والتي ستشهد عدد من الاجتماعات والفعاليات الدولية رفيعة المستوى في إطار الإعداد لـ COP 27 التي تستضيفها وتترأسها مصر في نوفمبر المقبل.

وأكد شكري بصفته الرئيس المعين للدورة المقبلة للمؤتمر، حرصه على التشاور مع كافة الأطراف المعنية بعمل المناخ الدولي والاستماع لرؤاها حول موضوعات المناخ.

وأشار إلى أن ذلك الحرص بهدف تعزيز التعاون والثقة فيما بينها على نحو يسهم في خروج الدورة المقبلة للمؤتمر بنتائج تراعي أولويات مختلف الأطراف المعنية بعمل المناخ الدولي.

المناخ وزير الخارجية اتفاقية الأمم المتحدة سامح شكري مصر جنيف

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