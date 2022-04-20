الأربعاء 20 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير
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مصر

رابط مشاهدة المؤتمر الصحفي لإعلان تفاصيل امتحانات الثانوية

التربية والتعليم
التربية والتعليم

تعقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مؤتمرا صحفيا برئاسة الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لإعلان تفاصيل عدد من القرارات، أبرزها عقد امتحانات الثانوية العامة 2022، عصر اليوم الأربعاء، عبر الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم وقناة مدرستنا.

يعقد المؤتمر الصحفي اليوم في تمام الساعة الثالثة عصرًا عبر الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

عبر هذا الرابط: https://www.facebook.com/egypt.moe

وقال مصدر مسؤول بديوان عام الوزارة لـ«الدستور»، إن الدكتور طارق طارق شوقي سيعلن في المؤتمر الصحفي، كافة تفاصيل عقد امتحانات الثانوية وأبرزها:

«شكل الامتحان الثانوية العامة هل سيكون إلكتروني أم ورقي بنظام البابل شيت مثل العام الماضي؟، نوع أسئلة امتحانات الثانوية العامة هل سيكون اختيار من متعدد فقط مثل العام الماضي أم سيكون هناك أسئلة المقالية؟، شكل التصحيح هل سيكون إلكتروني دون تدخل بشري أم سيتم اللجوء إلى التدخل البشري في حال وجود أسئلة مقالية؟». 

وأكد المصدر أن وزير التعليم سوف يعلن تفاصيل منصة الامتحان الجديدة لصفوف الثانوية الثلاثة، وموعد انطلاق امتحانات الثانوية العامة هل سيكون فى موعدها 11 يونيو أو سيتم تأجيلها، وموعد إعلان جدول امتحانات الثانوية العامة، وكذلك تفاصيل اختبارات الطلاب المصريين في الخارج وطلاب STEM، وتفاصيل امتحانات طلاب الدمج، بالإضافة إلى شكل امتحانات طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي إلكتروني أو ورقي. 

وكشفت مصادر مطلعة داخل ديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، استقر على أن يتولى هو شخصيا مهمة رئاسة امتحانات الثانوية العامة لهذا العام، مثل العام الماضي.

وقالت المصادر، سيستمر على اختياره لنوابه، وهم الدكتور رضا حجازي، نائب شئون المعلمين، والدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير لشؤون القطاع التكنولوجي بالوزارة، ليكونوا معا نائبان لرئيس عام امتحانات الثانوية العامة لهذا العام.

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