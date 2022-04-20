الأربعاء 20 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط تشكيل عصابي يجبر الأطفال على التسول بالقليوبية

ضبط تشكيل عصابي
ضبط تشكيل عصابي

تمكنت مباحث الأحداث بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من ضبط تشكيل عصابي يجبر الأطفال عل التسول واستجداء المارة في القليوبية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة تنسيقاً وقطاع الأمن العام قيام شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى استغلال الأحداث فى مزاولة أعمال التسول واستجداء المارة، وكذا التعدى عليهم، مُتخذين من دائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بمديرية أمن القليوبية مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبحوزة أحدهما قطعة سلاح أبيض "كتر" وبصحبتهما 4 من الأحداث.

وبمناقشة المجنى عليهم وبمواجهة المتهمين أقروا بما سبق، تم إخطار الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو المجنى عليهم، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مباحث الأحداث الأطفال التسول القليوبية مباحث رعاية الاحداث شبرا الخيمة

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