النيابة تستمع لأقوال مدير مطعم تعرض لقضم صباعه من عامل بالزمالك

استمعت نيابة قصر النيل، اليوم الأربعاء، لأقوال مدير مطعم تعدى عليه عامل وقطع عقلة أصبعه في مشادة كلامية بينهم، بمنطقة الزمالك، والذي أكد أنه يرأس المتهم فى العمل ويوم الواقعة طلب من المتهم الالتفات للعمل ولكنه لم يستجب وتفاجأ به يعض أصابعه.

وكانت منطقة الزمالك شهدت واقعة غريبة بعدما أقدم عامل على "قضم صباع" مديره في العمل بمطعم، بسبب توبيخه له في العمل أمام زملائه، وفر المتهم هاربًا.

تلقى قسم شرطة قصر النيل بلاغًا من المستشفى، بإصابة عامل بقطع في "عقلة الأصبع" وبترها، انتقل رجال المباحث لمكان الحادث في مطعم بمنطقة الزمالك.

وتبين من التحريات والتحقيقات نشوب مشادة كلامية بين المجني عليه، وعامل آخر بالمطعم، بسبب توبيخ الضحية للمتهم لتكاسله عن العمل، مما جعل المتهم يقوم بقضم أصبع المجني عليه الذي يترأسه في العمل داخل المطعم، وفر هاربًا، لتأمر النيابة بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة وضبط وإحضار المتهم.