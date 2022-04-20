الأربعاء 20 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

هل يجوز أداء صلاة التهجد بين النوافل.. «الأوقاف» تجيب

صلاة التهجد
صلاة التهجد

أجاب الدكتور أشرف فهمي، مدير الإدارة العامة للتدريب في وزارة الأوقاف، عن سؤال حول “إمكانية أداء صلاة التهجد بين النوافل”.

وقال “فهمي”، في بيان اليوم اليوم الثلاثاء: إنه “يختلط على كثير من الناس الفرق بين مفهوم التهجد والتراويح، ويطلق التهجد على قيام الليل ويكون بعد نوم يقول الحق سبحانه وتعالى سورة الإسراء (ومن الليل فتهجد به نافلة)، نفهم من الآية أمرين الأول أن التهجد يكون ليلا بعد نوم، والثاني أن الآية لم تنص على أنه يكون فرضًا بالمسجد”.

ونوه بأنها “أحد النوافل العظيمة في الأجر، ولا يشترط أن تكون في رمضان، بل يستحب المواظبة على أدائها  سواء في  رمضان أو غيره، والأفضل في النافلة على جهة العموم فعلها في البيت، وهو ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمانه”.

وحول صلاة النوافل في البيت أو في المسجد وبخاصة وقت الضرورات، أجاب:"قال نبينا (صلى الله عليه وسلم):فصلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، وهذا عام يشمل جميع النوافل".

ولفت إلى أن “الإمام النووي قال إنما حث على النافلة في البيت لكونه أخفى وأبعد من الرياء وليتبرك البيت بذلك فتنزل فيه الرحمة وينفر منه الشيطان ، ولا تجعلوا بيوتكم مقابر، بل تعمر البيوت بالنوافل وقراءة القرآن”.

وأشار إلى “ضرورة اتباع الإجراءات  الصحيَّة التي اتخذتها الدولة  لكونها احترازاتٍ ضروريَّةً، وهي  مصلحيَّةً معتبرةً  يتبين لنا أدائها في البيت دون مزايدة أو رياء أو تباهي”.  

الدكتور أشرف فهمي وزارة الأوقاف صلاة التهجد النوافل والتراويح مفهوم التهجد الإسراء

رئيس التحرير

وائل لطفي

قصة التنظيم الإرهابى الذى استهدف كل أعداء الإخوان

الأكثر قراءة

حدث ليلا| موظف يطلق النيران على شقيقيه بالوراق ووالد «طفلة البلكونة» يغادر قسم الهرم

وزيرة الهجرة تستقبل «أبطال مصر في أوكرانيا».. وشاب سعودي يروي «شهامة العشيري»

والد طفلة البلكونة يغادر قسم الهرم بعد التأكد من عدم وجود جريمة

اجتماع حكومي لبحث «بدائل التوك توك».. ووزير قطاع الأعمال يتفاوض مع شركة عالمية

الاختيار 3 الحلقة 17|من هو محمد نور الذي تردد اسمه في تسريب مرسي والشاطر؟

تعليق مؤثّر من هاني عادل على صورة «إفطار على قبر الصديق»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيريني سمير حكيم

عزيزى المواطن.. الشمس لا تُشرِقُ لك وحدك

حسين دعسة

الملك الوصي الهاشمي عبدالله الثاني.. سلام القدس أولا

إبراهيم داود

مع الأبنودى فى كل الأوقات

محمد المعتصم

المؤلِفون فى الأرض.. عبدالمالك وسرحان ودويدار نموذجًا «1»

ماجد حبته

دكان الفرحة

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

هل للإعلانات من ترياق؟

منى رجب

العائدون.. ملحمة وطنية لرجال الظل على الشاشة

حسين دعسة

اقتحامات الأقصى تنذر بأزمة وجود للحكومة الائتلاف «البينيتي» المتطرف

صور

مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري المصري

مباراة بيراميدز ضد مازيمبى فى ربع نهائى الكونفدرالية

مواطنو المطرية يتجمعون فى «إفطار جماعى»

محطة تل أبيب

المزيد

مستشار الرئيس الفلسطينى يدين حرق نسخة من القرآن بالسويد

رغم إنكارها إطلاق الصاروخ.. لماذا ردت إسرائيل بالهجوم على مواقع حماس؟

إصابة 5 فلسطينيين بالمطاطي خلال تأمين الاحتلال اقتحام المستوطنين شمال نابلس