مأمور ضرائب ينتحر حزناً على رحيل زوجته في أوسيم

انتحر مأمور ضرائب، اليوم الأربعاء، حزناً على وفاة زوجته لمروره بحالة نفسية سيئة في مدينة أوسيم بمحافظة الجيزة.

تلقّى مركز شرطة أوسيم بلاغاً يفيد العثور على جثة مأمور ضرائب في العقد الرابع من العمر مشنوقاً داخل منزله.

وأشارت التحريات إلى أن المتوفي عثر عليه مشنوقاً في حبل يتدلى من جنش حديدي بالسقف.

وتبيّن أن زوجته فارقت الحياة منذ 4 أشهر وأنه منذ وفاتها يمر بحالة نفسية سيئة تحوّلت لحالة من الاكتئاب حيث لم يتحمل ألم فراقها فقرر التخلص من حياته فقام بشنق نفسه، وعدم وجود شبهة جنائية.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.