الأربعاء 20 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أوكرانيا: ارتفاع ضحايا الهجوم الروسي من الأطفال إلى 578 قتيلا ومصابا

الهجوم الروسي
الهجوم الروسي

أعلن مكتب المدعي العام الأوكراني، اليوم الأربعاء، ارتفاع ضحايا الهجمات الروسية من الأطفال في أوكرانيا إلى 578 قتيلا ومصابا، منذ بدء العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير الماضي.
وذكرت الخدمة الصحفية لمكتب المدعي العام على موقع "تليجرام"، وفقا لما أوردته وكالة أنباء "يوكرنفورم" الأوكرانية، أنه "بحلول صباح اليوم، يكون أكثر من 578 طفلاً في أوكرانيا قد تضرروا نتيجة للعدوان المسلح الروسي، على وجه الخصوص، قتل 205 أطفال وأصيب أكثر من 373".
وأشار البيان إلى أن "هذه الأرقام ليست نهائية، إذ يجري العمل في مناطق القتال الفعلي في الأراضي المحتلة والمحررة مؤقتًا"، موضحًا أن أكبر عدد من الضحايا من الأطفال سجل في منطقة دونيتسك 118 طفلاً.
وأفاد البيان بأن 1141 مؤسسة تعليمية تضررت جراء القصف الروسي، بينها 99 دمرت بالكامل.

كييف أوكرانيا الهجوم الروسي روسيا

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