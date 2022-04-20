الأربعاء 20 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إيران: مستعدون لتوسيع نظام المقايضة النفطية وإجراء المفاوضات فى هذا الشأن

النفط الإيراني
النفط الإيراني

أعلن جليل سالاري، نائب وزير النفط الإيراني المدير التنفيذي لشركة تكرير وتوزيع المنتجات البترولية في إيران أن بلاده مستعدة لتوسيع نظام المقايضة النفطية.

 

وقال سالاري في تصريح نقلته وكالة "إرنا" إنه على خلفية التطورات الأخيرة في أسواق الخام العالمية، قررت الحكومة الإيرانية توسيع نظام الترانزيت والمقايضة النفطية، مؤكدا إجراء المفاوضات في هذا الشأن.

 

وأشار إلى أن البنى التحتية لنقل المنتجات النفطية الإيرانية من خلال شبكة الأنابيب أو النقل البري أو النقل السككي إلى الأسواق المستهدفة أصبحت جاهزة في البلاد.

 

وتعليقا على سؤال يتعلق بمحاور نشاطات الشركة الوطنية لتوزيع وتكرير المشتقات البترولية، أكد عقد الشركة الإيرانية استثمارات في مشاريع تهدف إلى إنشاء مصافي التكرير خارج الأراضي الإيرانية.

 

ولفت إلى أن نتائج الدراسات الخاصة بإنشاء مصفى بسعة 140 ألف برميل في سوريا، قد باتت جاهزة، على أن يتم توفر الظروف اللازمة إلى الانتقال إلى مرحلة جديدة من هذا المشروع.

 

وأشار إلى أن الشركة تسلمت عروضا من دول إفريقية للتعاون في مجال التكرير، وأن السلطات الإيرانية أجرت مباحثات بهذا الشأن.

 

وأردف قوله: "هذه البرامج تدل على قدرات الصناعة النفطية الإيرانية لاكتساب التقنيات الحديثة وتوطينها، وبلغنا اليوم مرحلة نقل هذه التقنية المحلية إلى الخارج".

إيران النفط المقايضة نفطية مقايضة مستعد توسيع لتوسيع النفطية

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وائل لطفي

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