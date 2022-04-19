الأربعاء 20 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

العائدون

العائدون الحلقة 18| «جرائم لا يمحوها الهروب».. مصر تواجه الإرهابيين بالخارج

العائدون
العائدون

على الرغم من هروب أعداد لا بأس بها من قيادات جماعة الإخوان والتنظيمات المتطرفة من مصر إلى دول الخارج، إلا أن مصر ظلت خلال السنوات التالية تلاحقهم من أجل محاكمتهم على الجرائم التي فعلوها. 

وتسلط الحلقة الثامنة عشر من مسلسل العائدون للنجوم أمير كرارة وأمينة خليل، الضوء على الملاحقات الأمنية التي تقوم بها مصر ضد إرهابيين الخارج والمواجهات التي تقوم بها معهم على مدار السنوات التالية لسقوط حكم الإخوان.

كانت إحدى المواجهات خلال عام 2017، حين جددت مصر طلبها إلى الإنتربول الدولي من أجل تسليم 40 قياديًا إرهابيًا سافروا إلى الدوحة في قطر منذ سقوط حكم الإخوان، وهم متورطين في عدد من القضايا والجرائم الإرهابية.

ودشنت مصر تحالفًا مع السعودية والإمارات والبحرين، من أجل تسليم القيادات الإرهابية الهاربة في قطر وتركيا لتورطهم في أعمال عنف عازمة على ملاحقة القيادات المتطرفة، حتى بعد سفرهم وهروبهم إلى الخارج.

وشهدت الحلقة الماضية فى مسلسل «العائدون» اختراق الأمن المصري الذراع الإعلامي لتنظيم داعش الإرهابي عبر «علاء» الشاب المصري الذي تم تجنيده وغير اسمه لـ أبوعمر المهاجر.

مسلسل «العائدون»

ويعرض مسلسل "العائدون" حصريا فى العرض الاول على قناة DMC ومنصة watch it بطولة كلا من أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبد المغنى، محمد الأحمد، رشا بلال، ميدو عادل، إسلام جمال، نبيل عيسى، جيهان خليل، محمد عز، وهاجر الشرنوبى، وصبرى عبد المنعم، وعدد من ضيوف شرف، منهم محمد ممدوح، محمد فراج، تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة «ميديا هب سعدى – جوهر».

تدور أحداث المسلسل التى تتناول أحد ملفات المخابرات المصرية ومستوحى من أحداث حقيقية حدثت في الفترة من 2018 وحتى 2020 لكشف المؤامرات والمخططات الإرهابية التي تسعى إلى استهداف مصر والمنطقة العربية.

العائدون أمير كرارة مسلسل العائدون الحلقة 18 من مسلسل العائدون العائدون الحلقة 18

رئيس التحرير

وائل لطفي

قصة التنظيم الإرهابى الذى استهدف كل أعداء الإخوان

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