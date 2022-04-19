الأربعاء 20 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

5 سيارات إطفاء تسيطر على حريق 3 شقق سكنية بسوهاج (فيديو)

خاص- الشقه المحترقة
خاص- الشقه المحترقة

نجحت قوات الحماية المدنية في السيطرة على حريق نشب بـ3 وحدات سكنية، بالطابق الثانى والثالث بأحد العقارات الكائنة بدائرة قسم ثان سوهاج.

وتلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من العميد مصطفى محمد على ، مأمور قسم شرطة ثانى سوهاج، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي بنشوب حريق بإحدى الشقق السكنية دائرة القسم.

وعلى الفور تم الدفع بـ5 سيارات إطفاء؛ لإخماد النيران، وبالفعل تم إخماد النيران المشتعلة دون حدوث أي إصابات بشرية.

وحُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات والتى أمرت بندب المعمل الجنائي لمعاينة آثار الحريق الذي نشب في الشقتين لفحص الخسائر والتلفيات، وطلب تحريات المباحث.

أمن الغاز حريق سيارات سوهاج الداخلية الحماية المدنية

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