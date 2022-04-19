الأربعاء 20 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 4 أطفال ألقوا أكياس المياه على المواطنين فى بورسعيد

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

نجح رجال الأمن في ضبط عدد من الصبية لإلقائهم أكياس المياه على إحدى السيارات على سبيل المزاح في بورسعيد.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المناخ بمديرية أمن بورسعيد بإلقاء بعض الصبية أكياسًا ممتلئة بالمياه على سيارة ميكروباص قيادة (سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة الزهور) ومحاولة السائق ملاحقتهم والإمساك بهم.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن تحديدهم وتبين أنهم (5 صبية - مقيمين بدائرة القسم)، وتم ضبط (4) منهم وأولياء أمورهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على سبيل المزاح.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتتولى النيابة العامة التحقيق.

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