الأربعاء 20 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

العائدون الحلقة 18| الإرهابيون يستخدمون دول المنطقة كمحطات «ترانزيت»

العائدون
العائدون

واصل مسلسل «العائدون» المستوحى من ملفات جهاز المخابرات  العامة رصد جهود «رجال الظل في مواجهة المخطط الدولي» لاستهداف مصر والذي تتولى تنفيذه عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي بالتنسيق مع أجهزة مخابرات أجنبية.

وشهدت الحلقة الـ18 من مسلسل «العائدون» عدّة أحداث مُهمّة منها اتفاقية دول المنطقة بالتعاون مع المخابرات العامة المصرية، في ضبط العائدين من «داعش» والذين يُريدون تنفيذ عمليات إرهابية في مصر.

وكشفت الحلقة استخدام تنظيم «داعش» الإرهابي، دول المنطقة كمحطات ترانزيت، للعبور إلى مصر لتنفيذ عمليات إجرامية، فضلاً عن تنقلهم بين عدة مطارات للدخول بأوراق شخصية مزورة.

وتحدث رئيس المخابرات المصرية مع عدد من الدول، للمشاركة في تأمين المنطقة وحفظ سلامتها من تنظيم "داعش"، قائلاً: «مصر تحارب الإرهاب نيابة عن العالم.. وحان دوركم في التعاون لإحباط إرهابية داعش».

مسلسل «العائدون» مقتبس من أحداث حقيقية وقعت في الفترة من 2018 وحتى 2020.

 

ويعرض مسلسل «العائدون» حصريا في العرض الأول على قناة DMC ومنصة watch it، وهو بطولة كل من أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبد المغنى، محمد الأحمد، رشا بلال، ميدو عادل، إسلام جمال، نبيل عيسى، جيهان خليل، محمد عز، وهاجر الشرنوبى، وصبرى عبد المنعم، وعدد من ضيوف شرف، منهم محمد ممدوح، محمد فراج، تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة «ميديا هب سعدى – جوهر».

تدور أحداث المسلسل الذى يتناول أحد ملفات المخابرات المصرية ومستوحي من أحداث حقيقية حدثت في الفترة من 2018 وحتى 2020 لكشف المؤامرات والمخططات الإرهابية التي تسعى إلى استهداف مصر والمنطقة العربية.

وتحاول المخابرات المصرية في أحداث المسلسل التصدي لعناصر تنظيم «داعش» الإرهابي، حيث ينفذ العاملون بالمخابرات من ضباط وخبراء اتصال وعملاء سريين عمليات تهدف إلى حماية الوطن والقضاء على الإرهاب.

يشارك في المسلسل عدد كبير من النجوم منهم: أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبدالمغني، محمد فراج، جيهان خليل، إسلام جمال، محمد عز، هاجر الشرنوبي، ميدو عادل، صبرى عبدالمنعم.

يعرض المسلسل حصريًا على قناتي DMC  وDMC دراما ومنصة Watch it الرقمية.

العائدون مسلسل العائدون مسلسل العائدون الحلقة 18 الحلقة 18 من مسلسل العائدون العائدون الحلقة 18 كمال عبد الرحمن

رئيس التحرير

وائل لطفي

قصة التنظيم الإرهابى الذى استهدف كل أعداء الإخوان

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