العائدون الحلقة 18| 4 دول تساند موقف الأمن في منع خطة داعش الإرهابي بمصر

تكشف الحلقة الجديدة من مسلسل العائدون الذي يعرض على قناة دي إم سي أحداثا جديدة حول مواجهة داعش والعناصر الإرهابية، اذ تناول المشهد الأول من الحلقة حديث دار بين محمود عبد المغني الذي يؤدي دور أحد رجال الأمن المصري مع رئيسه، عن مدى قوة مصر في التصدي للإرهاب.

وشهدت الحلقة مساندة عدة دول لمصر: «في أجهزة مخابرات ونحو 4 دول تساند موقف الأمن المصري فى منع خطة داعش بمصر».

وكانت شهدت الحلقة الماضية فى مسلسل العائدون اختراق الأمن المصري الذراع الإعلامي لتنظيم داعش الإرهابي عبر «علاء» الشاب المصري الذي تم تجنيده وغير اسمه لـ «أبوعمر» المهاجر.

العائدون

ويعرض مسلسل "العائدون" حصريا فى العرض الاول على قناة DMC ومنصة watch it بطولة كلا من أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبد المغنى، محمد الأحمد، رشا بلال، ميدو عادل، إسلام جمال، نبيل عيسى، جيهان خليل، محمد عز، وهاجر الشرنوبى، وصبرى عبد المنعم، وعدد من ضيوف شرف، منهم محمد ممدوح، محمد فراج، تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة "ميديا هب سعدى – جوهر".

تدور أحداث المسلسل التى تتناول أحد ملفات المخابرات المصرية ومستوحي من أحداث حقيقية حدثت في الفترة من 2018 وحتى 2020 لكشف المؤامرات والمخططات الإرهابية التي تسعى إلى استهداف مصر والمنطقة العربية.