راجعين يا هوى الحلقة 18.. سلمى أبوضيف تتحدى أهلها

تحدت ولاء (سلمى أبوضيف) أهلها مع عمها بليغ في الحلقة الثامنة عشرة من مسلسل راجعين يا هوى، حيث كشفت الحلقة 18 عن عودة ولاء إلى منزل عائلتها، برفقة عمها بليغ (خالد النبوي)، ولكن هذه المرة كأصحاب ملك في المنزل، بعد أن وكلت هي وطارق (نور خالد النبوي) عمهما بليغ في إدارة ميراثهما في البيت والشركة.

وواجهت ولاء أهلها بحقيقة أنه بعد وفاة والدها أصبحوا يهتمون بمصالحهم الشخصية فقط، وأنها ستعيش في المنزل بحرية كاملة ولا يحق لأحد إجبارها على أي شيء.

وتصدر مسلسل راجعين يا هوى تريند جوجل عقب عرض أول حلقة.

مواعيد عرض مسلسل «راجعين يا هوى»

ويعرض مسلسل راجعين يا هوى على قناة dmc في تمام الساعة 9:30 مساءً، والإعادة في 9:00 صباحًا، وعلى قناة cbc يعرض المسلسل في تمام الساعة 11:35 مساءً، والإعادة 4:30 صباحًا و 2:15 مساءً.

يذكر أن سلمى أبوضيف فنانة شابة، لفتت الأنظار إليها عبر المشاركة في مسلسلي لا تطفئ الشمس للمخرج محمد شاكر خضير وحلاوة الدنيا للمخرج حسين المنباوي، تألقها في الدراما دفعها للتعاون في أول أعمالها السينمائية مع المخرج عمرو سلامة في فيلم شيخ جاكسون، لتتمكن من الحصول على مساحة أكبر في أعمالها التالية، مثل بطولتها لمسلسل لدينا أقوال أخرى مع النجمة يسرا ومسلسل إلا أنا مع المخرجة مريم الأحمدي.

وتعتبر مشاركتها في مسلسل المشهد الأخير هو أحدث أعمالها الفنية، بجانب إطلاق مسلسلها منعطف خطر قريبًا.