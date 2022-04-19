الرئيس السيسى يعزى نظيره الجنوب إفريقى فى ضحايا «فيضانات دیربان»

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم الثلاثاء، اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس الجنوب إفريقي سيريل رامافوزا.



وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس تقدم بخالص العزاء إلى رئيس جنوب إفريقيا في ضحايا الفيضانات التي ضربت مدينة "دیربان" مؤخرًا، والتي خلفت العديد من الخسائر في الأرواح والممتلكات، معربًا عن صادق التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.

وأكد الثقة الكاملة في قدرة حكومة وشعب جنوب إفريقيا على مواجهة تداعيات تلك الفيضانات، ومساندة مصر ووقوفها إلى جانب الأشقاء في جنوب إفريقيا في تلك الظروف الصعبة، مع الاستعداد لتقديم العون والمساعدة التي قد تحتاجها جنوب إفريقيا في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية المتواصلة.



من جانبه، أعرب الرئيس رامافوزا عن شكره وتقديره العميق للرئيس على هذه اللفتة الأخوية الكريمة، والتي تؤكد حرص مصر حكومةً وشعبًا على تعزيز مبادئ الأخوة والتضامن والمساندة بين الأشقاء، وبما يتسق مع العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين والتي تعتز بها وتقدرها جنوب إفريقيا، مؤكدًا في هذا الإطار حرص بلاده على تفعيل وتطوير التعاون الثنائي مع مصر، خاصةً في ظل الدور المصري الفاعل على الساحة الإفريقية والجهود المصرية المبذولة في هذا الصدد، والتي من شأنها أن تحقق تطلعات شعوب القارة نحو الاستقرار والتنمية.



وأضاف المتحدث الرسمي أن الاتصال تناول استعراض سبل مواصلة الزخم القائم في العلاقات المشتركة بين البلدين الشقيقين في مختلف مجالات التعاون الثنائي، فضلًا عن تبادل الرؤى بشأن الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وكذا مناقشة تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على القارة الإفريقية.